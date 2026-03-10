Escuchar
Los teléfonos inteligentes de la serie iPhone 17 Pro de Apple Inc. se exhiben en una de las tiendas de la compañía en Mumbai.
/ Dhiraj Singh
Por Agencia EFE

Apple ha aumentado un 53 % su producción de iPhones en India durante 2025, de forma que ya 55 de los entre 220 y 230 millones de móviles que fabrica los ensambla en ese país, lo que supone ya más de una cuarta parte de su producción, según Bloomberg.

