Apple asegura que el iPhone no escucha tus conversaciones

Apple aseguró que no espía a los usuarios del iPhone y aclaró que su asistente Siri puede responder a los comandos de voz sin comprometer la privacidad de los usuarios. La declaración fue en respuesta a un pedido realizado en su momento por el comité de Comercio y Energía del Congreso de los Estados Unidos, en el marco de la creciente inquietud en torno a la privacidad de los usuarios. A su vez, la compañía liderada por Tim Cook aclaró que sus clientes no son parte del producto, y que el modelo de negocio de la firma no depende de la recolección de datos personales para su uso en campañas publicitarias.

De forma puntual Apple dijo que los comandos de voz se registran de forma local en el teléfono, y solo activa Siri cuando el sistema detecta la frase "Hey, Siri". Una vez que se pone en marcha la orden, Apple solo recibe un número de identificación que permite permanecer anónimo ante la compañía, y que el usuario puede cambiarlo las veces que quiera.Las dudas en torno a la actividad de los dispositivos móviles de Apple no son un hecho aislado. De forma previa, Facebook tuvo que salir a aclarar en reiteradas ocasiones que la aplicación móvil no escucha las conversaciones de los usuarios.

" Facebook no utiliza el micrófono de tu celular para enviar avisos o modificar lo que ves en tu feed", dijo la red social en 2016, tiempo después de que comenzaran los primeros rumores sobre el tema. Gran parte de estas sospechas también recayeron sobre Google y su plataforma móvil Android, al punto de registrar todos los movimientos de los usuarios aún cuando la configuración de privacidad indica lo contrario.

Por todo esto, un grupo de investigadores de la Universidad Northeastern a elaborar un estudio para determinar si las aplicaciones móviles utilizan el micrófono del smartphone. Mediante el uso de herramientas automatizadas, los autores del informe no detectaron que las aplicaciones hagan uso indebido del micrófono para realizar escuchas, pero sí identificaron algunas aplicaciones que realizan capturas de pantalla de la actividad del usuario.

Fuente: La Nación de Argentina - GDA