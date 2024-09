Apple presentó el lunes los nuevos iPhone 16 en un evento realizado en su sede en Cupertino, California (EE. UU.). Durante poco más de una hora y media, la atención del mundo tecnológico se centró en el Apple Park, el centro de convenciones de la firma. Como cada año, desarrolladores y usuarios esperaban con ansias las novedades de la compañía, con la expectativa de presenciar una revolución tecnológica como las que Apple ha sabido ofrecer.

“Natura non facit saltus” reza una máxima en latín de la biología evolutiva: “la naturaleza no da saltos”. Este principio también se aplica a la tecnología. Aunque las innovaciones avanzan a gran velocidad, siguen un proceso continuo, como en la biología. Así ocurre con los recién presentados iPhone 16: aunque presentan mejoras respecto a los modelos del año pasado, no se trata de cambios radicales.

Como es costumbre, Apple dio a conocer cuatro nuevos diseños: dos versiones básicas (iPhone 16 y iPhone 16 Plus) y dos modelos avanzados (iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max).

Los iPhone 16 están disponibles en una nueva gama de colores más vibrantes: verde, rosa, azul, negro y blanco. En la versión Pro, se ofrecen en negro, plata, gris y desierto. (Foto: Apple)

Inteligencia artificial y un nuevo botón fotográfico: las novedades

Aunque no vimos una revolución tecnológica, sí encontramos una serie de mejoras que diferencian estos modelos de sus predecesores, los iPhone 15 de 2023.

Desde la sección de Tecnología de El Comercio hicimos una cobertura completa del evento, así que invitamos a nuestros lectores a conocer todas las novedades, no solo de los teléfonos, sino también de los relojes y audífonos de la marca. A continuación, un resumen de los cambios más importantes en los nuevos dispositivos.

En primer lugar, la función de “Atajos”, introducida en los modelos Pro del iPhone 15 el año pasado, ahora llega también a los modelos básicos del iPhone 16. Además, Apple ha añadido un nuevo botón para todos los dispositivos presentados este año: el de “Control de cámara”, diseñado para mejorar la experiencia fotográfica.

Este botón permite controlar diversas funciones de la cámara sin necesidad de tocar la pantalla, como ajustar el zoom o las configuraciones de disparo. Aunque es un botón físico, incorpora tecnología háptica, lo que significa que vibra para simular diferentes acciones.

En cuanto a las cámaras, los mayores cambios se encuentran en los modelos Pro, que ahora cuentan con un ultra gran angular de 48 MP y la capacidad de grabar en 4K a 120 FPS. Además, la cámara puede analizar el entorno y ofrecer información adicional sobre lo que está capturando –similar a la función ‘Circle to Search’ de Google–, habilitada gracias a la inteligencia artificial.

Hasta el año pasado, Apple destinaba sus procesadores más avanzados a los modelos Pro y utilizaba el del año anterior para los modelos básicos. Sin embargo, este año todos los dispositivos llevan procesadores nuevos: los modelos más básicos incluyen el chip A18, mientras que los modelos de gama alta cuentan con el A18 Pro. Este nuevo chipset ha sido diseñado desde cero para manejar los avances en inteligencia artificial que se avecinan.

Durante toda la presentación, Apple destacó la importancia de la inteligencia artificial en sus dispositivos. Esto no es una novedad, ya que, en su pasado evento para desarrolladores (WWDC), la compañía había anunciado ‘Apple Intelligence’, su sistema de IA.

La propuesta de Apple, llamada Apple Intelligence, promete a los usuarios una experiencia "poderosa, intuitiva, integrada, personal y privada" impulsada por una IA dispuesta a entender las necesidades y el contexto de los usuarios. / Apple

¿Qué mejoras traerá la IA en los iPhone?

Será posible crear emojis a partir de simples descripciones textuales. Además, al describir una imagen, el sistema la buscará automáticamente en la galería. La IA también organizará las notificaciones, priorizándolas según su relevancia, y generará resúmenes completos para evitar la lectura individual de cada una. Al abrir la cámara, la IA analizará el contenido en tiempo real, ofreciendo información adicional. La tecnología ChatGPT 4o también estará integrada de forma gratuita. Finalmente, Siri será más potente que nunca, con una capacidad ampliada para realizar tareas.

En el WWDC se había mencionado que estas funciones de IA serían exclusivas para los modelos Pro de los iPhone 15 y iPhone 16, ahora sabemos que ‘Apple Intelligence’ estará disponible en EE. UU. a partir de octubre de este año, y llegará a los países de habla hispana en 2025.

Así se mostrarán los emojis creados por la IA. (Foto: Apple)

¿Cuándo llegarán los iPhone 16 a Perú?

Las reservas de los nuevos modelos comenzarán el 13 de septiembre, y su venta oficial el 20 del mismo mes en Estados Unidos. Apple no tiene oficinas en Perú, por lo que aún no hay una fecha oficial de lanzamiento en el país. No obstante, operadoras como Claro, Movistar y Bitel ya han anunciado en sus redes sociales que pronto tendrán stock disponible.

Con base en la experiencia de años anteriores, sabemos que las operadoras y tiendas peruanas suelen iniciar las ventas entre finales de octubre y principios de noviembre. El año pasado, una nota publicada en este Diario el 21 de octubre informó sobre el inicio de la preventa en iShop Perú, distribuidor autorizado de Apple.

Algunas personas prefieren no esperar y optan por importar el teléfono a través de empresas como Unaluka, Fexpress o Catapu, lo que puede reducir un poco el costo, aunque conlleva ciertos riesgos. El año pasado, este servidor pudo adquirir el iPhone 15 Pro Max gracias a un familiar que viajaba desde Miami.

Sea cual fuere el caso, antes de adquirir un iPhone 16, es necesario verificar que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones haya emitido los certificados de homologación de los cuatro modelos. Sin este documento, los equipos importados podrían ser retenidos en Aduanas. Lo más probable es que el MTC emita la homologación en septiembre, como lo hizo el año pasado.

¿Cuánto costarán los iPhone 16 en Perú?

Los precios en Perú siempre son más altos que en Estados Unidos debido a factores como el costo de envío y los impuestos.

Aunque aún no se conocen los montos oficiales en Perú, sí sabemos los de EE. UU.:

• iPhone 16: desde US$ 799

• iPhone 16 Plus: desde US$ 899

• iPhone 16 Pro: desde US$ 999

• iPhone 16 Pro Max: desde US$ 1.999

Son las mismas cifras de los iPhone 15 presentados el año pasado, por lo que podemos estimar precios similares en Perú para el iPhone 16 basándonos en la preventa del 2023 de iShop:

• iPhone 16: desde S/ 4.798

i• Phone 16 Plus: desde S/ 5.999

• iPhone 16 Pro: desde S/ 6.199

• iPhone 16 Pro Max: desde S/ 8.599

