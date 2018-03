Apple está desarrollando pantallas propias con tecnología MicroLED

Apple Inc. está desarrollando sus propios dispositivos MicroLED y ha fabricado un número pequeño de estas pantallas para probarlas, reportó Bloomberg, en una decisión que podría afectar a los proveedores asiáticos del gigante tecnológico estadounidense en el largo plazo.

El MicroLED es un nuevo avance tecnológico que ha capturado la atención de muchas firmas tecnológicas. Las pantallas que usan MicroLED son más delgadas, más brillantes, consumen menos energía y tienen más duración que el OLED, cada vez más adoptado para dispositivos móviles.

Las pantallas de los iPhone actuales usan la tecnología OLED. (Foto: Agencias)

No obstante, la nueva tecnología no ha sido probada aún y es difícil de usar, según los analistas.

"No está claro que el MicroLED sea mejor que los monitores de OLED que usa Apple para sus relojes inteligentes. En este punto, me parece que Apple quiere presumir. Es más 'miren lo que puedo hacer' que una alternativa realista", dijo S.R. Kwon, analista de Dongbu Securities.

Apple está desarrollando sus pantallas de MicroLED en una planta secreta en California, en un proyecto supervisado por Lynn Youngs, a cargo de la tecnología de las pantallas del iPhone y el Apple Watch, señaló Bloomberg, citando a personas conocedoras de la situación.

El reporte agregó que la compañía pretende usar la nueva tecnología en sus computadoras portátiles primero, agregando que es improbable que llegue a un iPhone al menos hasta dentro de entre tres y cinco años.

Apple declinó hacer comentarios

Las acciones de los fabricantes asiáticos de monitores cayeron inicialmente al conocerse las noticias el lunes, pero más tarde recortaron pérdidas. Los títulos de Sharp Corp , Japan Display Inc y LG Display Co Ltd cerraron el día con declives de entre el 1,6 y el 2,4 por ciento.

(Fuente: Reuters)