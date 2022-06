Apple presentó iOS 16 para iPhone en el WWDC 2022, evento anual para desarrolladores. Con un gran número de nuevas funciones y herramientas, la compañía ya permite que se pruebe la beta de desarrollador de esta nueva versión del sistema operativo.

Antes que nada, el usuario debe tener en cuenta que la beta abierta estará disponible el próximo mes, por lo que la que se encuentra disponible puede tener errores que se van arreglando con el tiempo. Si no deseas pasar por esta fase de pruebas, es mejor esperar a julio y utilizar la versión más actualizada.

Asimismo, también se aconseja no utilizar el iPhone que consideres principal, pues, al tener errores, podrías perder toda tu información. Si tienes alguno que ya no uses y sea compatible con iOS 16, lo mejor es que pruebes en este segundo dispositivo.

¿Cómo instalar la beta del iOS 16 en mi iPhone?

Para probar la nueva versión del sistema operativo tendremos que realizar unos cuantos pasos. Se aconseja realizar antes una copia de seguridad de tu iPhone. Esto se debe a que si quieres regresar a la versión anterior podrás mantener disponibles todos los datos de tu dispositivo móvil.

Asimismo, debes tener una cuenta de desarrollador activa, la cual es pagada, para descargar la beta, por lo que se recomienda cerciorarse de ello. Sin embargo, también puedes utilizar el perfil de desarrollador que ofrece la web Beta Profiles.

1. Ingresa al Apple Developer Center desde tu iPhone y haz click en el botón ‘Account (Cuenta)’ en la parte superior derecha. Quizá tengas que pasar por la autentificación en dos pasos. En caso no tengas una cuenta, puedes hacerlo de forma gratuita al ingresar a la web de Beta Profiles desde tu dispositivo.

2. En el Apple Developer Center, encuentra la barra de menú, busca el botón ‘Downloads (Descargas)’, pulsa en ‘Instalar Perfil (Install Profile)’ y finalmente en ‘Permitir (Allow)’. En Beta Profiles, busca el apartado ‘iOS 16 Beta Profile’ para luego pulsar ‘Install Profile’. Si te aparece un aviso de la web, pulsa en ‘Install anyway’ y en el pop up hacer lo mismo con ‘Permitir’.

3. Luego de usar cualquiera de estas dos formas, dirígete a ‘Configuración’ en tu dispositivo y podrás ver la opción ‘Perfil Descargado (Profile Downloaded)’.

4. Pulsa ‘Instalar’ y serás obligado a colocar tu contraseña.

5. Al ingresar tu clave, tendrás que volver a pulsar ‘Instalar’ dos veces más, luego de leer los acuerdos de términos y condiciones.

6. Tu iPhone se reiniciará. Luego, dirígete a Configuración > General > Actualización del Software. Finalmente, pulsa ‘Descargar e Instalar’.

¿Qué iPhone son compatibles con la beta del iOS 16?

Los teléfonos iPhone de 2017 podrán actualizar a la última versión del sistema operativo iOS. Apple lanzó iPhone X al mercado el mismo año, en el marco del décimo aniversario del iPhone, un dispositivo con el que la compañía introducía una nueva experiencia sin botón de inicio, el reconocimiento facial con FaceID y el panel OLED. Junto a él, Apple presentó la familia iPhone 8, más anclada a la línea iPhone tradicional en ese momento.

Tanto iPhone X como iPhone 8 serán los modelos más antiguos de iPhone que podrán actualizar a iOS 16 cuando esté disponible la beta pública a partir de julio, aunque no será hasta la primavera cuando la compañía distribuya de forma generalizada las nuevas prestaciones de software.

La actualización a iOS 16 estará también disponible para iPhone SE (2da generación), iPhone Xs, XS Mac y Xr; iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max; iPhone 12, 12 mini, 12 Pro y 12 Pro Max; e iPhone 13, 13 mini, 13 Pro y 13 Pro Max, como indica la compañía en la página del sistema operativo.

(Con información de Europa Press)