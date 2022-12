Apple se encuentra preocupado por las pocas ventas del iPhone 14 Plus. El modelo, que reemplazó al iPhone Mini, era una de las apuestas de la compañía para quienes no pudieran pagar las versiones Pro. Sin embargo, los usuarios han optado por estos últimos, dejando de lado al Plus.

“El ‌iPhone 14‌ Plus es la última incorporación a la línea de ‌iPhone‌ y reemplaza al mini ‌iPhone‌ de 5,4 pulgadas. El ‌iPhone 14‌ Plus presenta el mismo diseño, cámaras y rendimiento que el ‌iPhone 14‌ estándar, pero con una pantalla y una batería más grandes. Según una publicación de yeux1122 en Naver, quien ha compartido información precisa e inexacta en el pasado, Apple está pensando en formas de reevaluar cómo trata a los iPhones Pro y no Pro para el iPhone 15″, reporta MacRumors.

Las consecuencias de las pocas ventas se verían reflejadas en la alineación para el iPhone 15. “La publicación describe dos posibles estrategias que, según se informa, están siendo consideradas en Apple. La primera es diferenciar aún más los iPhones Pro y no Pro, que previamente había rumoreado el analista de Apple Ming-Chi Kuo”, agrega.

Otra opción sería reducir el precio de este dispositivo. “En segundo lugar, Apple está considerando reducir el precio del modelo Plus de la línea, el cual comienza en US$899, según la publicación, que cita fuentes de la industria y la cadena de suministro. Una reducción de precio del modelo Plus significa que el ‌‌iPhone‌‌ estándar, el cual comienza en US$799, también podría ver una disminución de precio a menos que Apple quiera reducir la brecha de precios entre los dos modelos”, añade el medio.

Estos cambios también podrían darse con las características físicas de los celulares. “Con el ‌iPhone 14‌ y el iPhone 14 Pro, Apple optó por ofrecer dos modelos estándar y dos de gama alta con tamaños coincidentes: dos modelos de 6,1 pulgadas y dos modelos de 6,7 pulgadas. Tanto el ‌iPhone 14 Pro‌ como el ‌iPhone 14 Pro‌ Max cuentan con las mismas cámaras y diseños, la única diferencia es una batería físicamente más grande en el ‌iPhone 14 Pro‌ Max”, concluye.

El iPhone 14 Plus, desde el lanzamiento de esta nueva generación de smartphones, ha sido el menos preferido por los usuarios. Los modelos Pro, por el contrario han sido los más solicitados, pese a los problemas que han presentado o la producción reducida que han tenido debido a los problemas en la fábrica de China.