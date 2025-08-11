Apple trabaja en una función de control por voz para la nueva versión de Siri que, de funcionar como está previsto, podría transformar la forma en que los usuarios interactúan con el iPhone. La herramienta se apoya en una versión renovada de App Intents y permitirá ejecutar acciones dentro de las aplicaciones sin tocar la pantalla.

En la práctica, el asistente podrá, por ejemplo, localizar una foto, editarla y enviarla; comentar en redes sociales; comprar en línea, o iniciar sesión en un servicio directamente desde su interfaz. La compañía busca que Siri actúe como un verdadero “controlador” de las apps, con la precisión que se espera de un usuario humano.

Esta actualización es parte de una reestructuración más amplia de la infraestructura de Siri, cuyo lanzamiento se ha retrasado tras problemas técnicos, de acuerdo con el periodista de Bloomberg Mark Gurman. Aunque Apple había mostrado en su conferencia de 2024 funciones que permitían acceder a información personal —como itinerarios creados desde correos, mensajes y mapas—, estas capacidades se pospusieron, al igual que un anuncio televisivo protagonizado por Bella Ramsey que fue retirado tras una demanda por supuesta publicidad engañosa.

La prioridad ahora es perfeccionar el control por voz. Ingenieros prueban la herramienta con aplicaciones de terceros como Uber, Amazon, YouTube, Facebook, WhatsApp y algunos juegos, además de apps nativas de Apple. En ámbitos sensibles como la banca o la salud, la compañía podría limitar drásticamente las funciones o excluirlas.

El cambio en la gestión de la IA se ha estado preparando durante meses. / Chris Ratcliffe

Apple sabe que un fallo en este sistema podría ser más grave que una confusión en una consulta de clima. Por ello, el despliegue será gradual y con un número limitado de apps compatibles. El objetivo es evitar errores en contextos que requieren máxima precisión.

Esta tecnología será clave para los próximos dispositivos domésticos de la compañía, incluido un smart display previsto para 2026 y un robot de sobremesa. Sin el nuevo Siri, esos productos podrían tener menos atractivo frente a rivales como Amazon o Google.

En paralelo, Apple ultima iOS 26 y la primera versión de Liquid Glass, con mejoras de rendimiento y batería, cambios en la animación de desbloqueo y ajustes en la Dynamic Island. El lanzamiento está previsto junto con el iPhone 17 en septiembre.