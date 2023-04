El insider Mark Gurman ha señalado que iOS 17 sí permitirá que los usuarios del iPhone puedan descargar e instalar aplicaciones sin la necesidad de utilizar la App Store de Apple. Sin embargo, también ha indicado que lo más probable es que esto solo se aplique en Europa, pues es en esta región donde no se permitirá que las compañías “obliguen” a las personas a utilizar necesariamente una tienda o app.

“No van a dispararse en el pie y expandir eso globalmente si no están obligados a hacerlo”, asegura Gurman en el podcast de MacRumors. De esta manera, el analista de Bloomberg desliza la gran posibilidad de que Apple solo permitirá que los usuarios europeos puedan escoger su tienda de apps favorita.

La Unión Europea está impulsando una normativa que obligaría a los desarrolladores a permitir a los usuarios escoger qué apps o plataformas quieren usar. Es decir, si una persona tiene un iPhone, no tendrá que utilizar la App Store para descargar e instalar aplicaciones y podría utilizar, por ejemplo la Play Store de Google. El mismo Gurman había adelantado esto en marzo.

¿Por qué solo los usuarios de Europa podrán instalar apps fuera de la App Store?

Además de la normativa, la cual se hará obligatoria el 28 de diciembre de 2024, existe otra justificación para que solo los usuarios de Europa puedan decidir qué utilizar en sus dispositivos: el software puede manipularse más fácilmente.

Por ejemplo, otro de los grandes cambios es que Apple tendría que colocar un puerto USB-C en sus dispositivos, con el objetivo de universalizarlo. La compañía parece que acatará esta normativa y, por lo tanto, todos sus iPhone tendrán este puerto y ya no el Lighting. Sin embargo, esto no ocurre con la posibilidad de instalar apps.

Que un dispositivo tenga un puerto USB-C significa un cambio de hardware, donde hay un cambio en una parte física. Por el contrario, instalar apps desde la App Store de forma obligatoria no pasa por un componente físico, sino por algo virtual. El ejemplo más claro es que algunas apps no están disponibles en varias regiones y no se pueden instalar. No importa si el iPhone que se vendió en Perú y Alemania son exactamente iguales, la restricción no proviene de un componente físico.

Por ello, Apple podría no dejar que todos los usuarios del iPhone accedan a esta posibilidad. Tal y como lo dice Gurman, le conviene que utilicen sus apps y no las de la competencia. Mientras que no afecte al hardware del dispositivo y no signifique un cambio en la manufacturación de estos, como lo es cambiar un puerto Lighting a uno USB-C, por ejemplo, la empresa seguirá impulsando el uso de sus plataformas.