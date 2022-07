En 2007, Steve Jobs sorprendió al mundo al presentar el primer smartphone con la función touch: el iPhone. Sin embargo, para demostrar la función de llamada y el uso de Google Maps, el cofundador de Apple realizó una broma a una empleada de Starbucks.

“Buenos días. Starbucks. ¿Cómo puedo ayudarlo?”, preguntó la empleada, sin saber quién estaba al otro lado de la línea. “Sí, me gustaría ordenar 4.000 lattes para llevar, por favor”, indicó Jobs, mientras el público reía.

Antes que ella respondiera, el exCEO de Apple terminó la conversación para no hacerle perder tiempo. “No, solo estaba bromeando. Número equivocado, gracias. Adiós, adiós”, concluyó Jobs, sin poder contener la risa.

Quien respondió la llamada fue Ying Hang “Hannah” Zhang, quien no se enteró del suceso hasta mucho después. “Me siento muy feliz y afortunada de haber tenido la oportunidad de realmente hablar con él”, indicó en una entrevista con Fast Company en 2013. “Me gustaría haberle preguntado si hubiese querido venir a nuestra tienda para hacerle la bebida perfecta”, añadió.

La broma de Jobs sigue siendo replicada, pues el medio estadounidense reportó que muchas personas llamaban a Starbucks solamente para repetir las palabras que dijo el cofundandor de Apple en la presentación del celular más popular del mundo. “Después de que hizo la llamada, todos lo copiaron, llamaron en broma a nuestra tienda y ordenaron miles de lattes, ¡hasta el día de hoy!”, aseguró Hannah, en aquel entonces.

En aquella presentación, Apple cambió el futuro de los teléfonos celulares al eliminar las teclas e incluir un teclado virtual en cada móvil, al combinar un celular, un navegador y un iPad. Desde entonces, las compañías imitaron este sistema y actualmente es el más usado.