Apple ha revelado que los iPhone 14 y iPhone 14 Plus ahora tienen un nuevo color: el amarillo. La compañía también ha indicado que este color no llegará a los modelos Pro y Pro Max de su última generación de celulares.

“A las personas les encanta su iPhone y confían en él todos los días para todo lo que hacen, y ahora hay una emocionante incorporación a la línea con los nuevos iPhone 14 y iPhone 14 Plus amarillos”, señala Bob Borchers, vicepresidente mundial de marketing de productos de Apple.

El amarillo se une a los colores negro, azul, morado, blanco y rojo, los cuales fueron los modelos que se lanzaron en setiembre de 2022. La última vez que el amarillo estuvo en una generación de iPhone fue 2019, con el iPhone 11.

El iPhone 14 en su modelo amarillo. | (Foto: Apple)

Tampoco es la primera vez que Apple lanza un nuevo color para su celular estrella. Casi siempre, para primavera (en el hemisferio norte), la empresa agrega un color diferente al iPhone. Para la generación del iPhone 13 y iPhone 13 Pro, se agregó el color “verde alpino”, mientras que para el iPhone 12 y iPhone 12 Mini se añadió el color púrpura brillante.

El color no llega con cambios para estas versiones del iPhone 14, por lo que la única novedad es que ahora está la opción de escoger el amarillo. Sin embargo, Apple ha confirmado que el color sólo estará disponible para los modelos estándar y Plus, por lo que no se podrá conseguir en los Pro y Pro Max. Los usuarios que deseen tener este modelo en sus manos, podrán reservarlo a partir del 10 de marzo y el celular estará disponible el 14 del mismo mes.

Si bien no se conoce el motivo de esta decisión, sí se sabe que los iPhone Pro y iPhone Pro Max son los modelos más vendidos de esta generación, pese a que son los más caros. Por su parte, los modelos estándar y Plus estaban teniendo problemas para subir en ventas, pese a ser más accesibles económicamente.