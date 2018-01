Apple: Las mejoras y novedades que traerá el nuevo iOS

Apple anunció las nuevas características y funcionalidades que traerá la próxima actualización de su sistema operativo iOS 11.3. Los usuarios de iPhone podrán disfrutar de las novedades a mediados de marzo cuando la versión sea lanzada oficialmente. Por ahora, la compañía habilitó su programa Beta para desarrolladores, que está disponible desde este miércoles.

Sepa el estado de su batería



Tras reconocer que ralentiza intencionadamente sus teléfonos para alargar la batería de los móviles y evitar apagones inesperados, Apple incorporará la posibilidad de conocer el estado de la batería e identificar si necesita ser cambiada. La función estará disponible para el iPhone 6 y modelos posteriores a través de Ajustes y la opción ‘Batería’.

Por otro lado, los usuarios podrán comprobar si está activada la prestación de gestión de la batería, que se encarga de administrar el máximo rendimiento de la batería de forma dinámica para evitar apagones inesperados. Ahora se tendrá la posibilidad de desactivar la función, que está disponible para el iPhone 6, el iPhone 6 Plus, el iPhone SE, el iPhone 6s, el iPhone 6s Plus, el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus.

Realidad aumentada



El software ARKit de Apple, que permite a los desarrolladores crear apps con realidad aumentada, llega renovado. La versión 1.5 será capaz de reconocer y colocar los objetos virtuales en superficies verticales como paredes y puertas. Antes solo reconocía superficies horizontales, como mesas y sillas. Se utilizarán técnicas avanzadas de visión computarizada (que permiten que una maquina pueda interpretar el tipo de objeto) para encontrar y reconocer la posición de imágenes en dos dimensiones lo que permitirá integrarlas al mundo real en experiencias de realidad aumentada.

Según Apple, “la visión del mundo real a través de la cámara ahora tiene una resolución un 50 por ciento mayor y es compatible con el enfoque automático para disfrutar de una perspectiva aún más nítida”.

Nuevos animoji



Para los usuarios de iPhone X, iOS 11.3 trae nuevos Animoji, aquellos avatares animados a los que se les puede agregar la voz y los gestos faciales para enviar mensajes o crear videos. En esta oportunidad habrá nuevas caricaturas de leones, osos, dragones y calaveras. “El chip A11 Bionic y la cámara TrueDepth del iPhone X permiten capturar, analizar y animar más de 50 gestos faciales distintos para que los usuarios puedan enviar mensajes Animoji como uno de los 16 personajes”, dijo Apple.

Acceda a su historial médico



A través de la opción 'Registros de Salud', los usuarios podrán consultar cuando deseen información sobre su historial médico otorgada por proveedores que estén aliados con Apple. Por ahora esta función solamente estará disponible en algunos hospitales y clínicas. Los pacientes recibirán notificaciones periódicas para informarles de resultados de pruebas o medicamentos. Apple señaló que los datos están encriptados y protegidos con un código de acceso.

Otras novedades



Se podrá activar la ubicación móvil avanzada para enviar automáticamente la ubicación de un usuario a los servicios de emergencia cuando se realice una llamada para pedir ayuda.

En Apple Music se podrán ver videos musicales sin publicidad.



(Fuente: El Tiempo / GDA)

