Apple ha registrado una patente que facilitaría el uso del iPhone cuando este entra en contacto con el agua. Esta tecnología ya se encuentra en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO, siglas en inglés de United States Patent and Trademark Office). ¿Llegará al iPhone 14?

“Modificación de la funcionalidad de un dispositivo electrónico durante un evento de exposición a la humedad” es el nombre que se le ha dado a la patente. La tecnología podría facilitar el uso del iPhone bajo la lluvia. La empresa busca que sus usuarios puedan utilizar su dispositivo en cualquier situación.

Las gotas de lluvia generan toques “fantasmas”, pues la pantalla las reconoce como si fuera una pulsación del usuario. Esto puede generar que se realicen acciones que no se querían, dificultando el uso del smartphone. Si bien la mayoría de dispositivos móviles son “resistentes al agua”, no diferencian entre el toque humano y el de otros objetos.

¿Cómo Apple facilitará el uso del iPhone bajo la lluvia?

La empresa indicó que su tecnología permitirá que la pantalla se ajuste a la humedad y detecte la presión. “El dispositivo electrónico puede incluir un detector de humedad capaz de detectar una cantidad presente en la cubierta protectora, donde cuando la cantidad de humedad es mayor que una cantidad umbral, el procesador determina una posición del evento táctil en función de las señales de detección proporcionadas por el detector de capacitancia y detector de fuerza aplicada”, aseguró en la patente.

Es decir, para que las gotas no activen accidentalmente la entrada táctil, la pantalla necesitará que los dedos tengan más presión. De esta manera, podrá reconocer y diferenciar las fuerzas cuando exista un nivel de humedad.

Apple ha calificado tres modos: seco, húmedo y bajo el agua. Cuando el dispositivo entre al modo húmedo, por ejemplo, algunas funciones no se podrán utilizar; es decir, no saldrán en la interfaz. Por su parte, en el modo bajo el agua, los botones se vuelven más grandes, generando que los toques del usuario sean más fáciles.

¿Esta tecnología estará en el iPhone 14?

Que Apple haya registrado esta patente no significa que utilizará la tecnología. Por el contrario, simplemente está indicándole a las autoridades que la empresa la ha desarrollado y que otros no pueden usarla o generar dinero, sin su permiso.

La empresa tiene muchas patentes que no ha utilizado, o que ha sido cambiada a lo largo de los años, pero no necesariamente llegan a sus dispositivos. Asimismo, en la presentación del iPhone 14 no se indicó nada sobre este tema, pero muchas veces, en el lanzamiento, Apple ha sorprendido a los usuarios. Solo quedaría esperar.