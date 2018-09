En el marco de la presentación de los nuevos dispositivos de Apple, se pudo conocer al Apple Watch Series 4, el nuevo modelo smartwatch de la compañía estadounidense. Se trata de un reloj que aumenta un 35% el tamaño de su pantalla, pero reduce sus bordes y curva de sus esquinas.

En este wearable se podrán ver el calendario, fotos y estado del tiempo con mayor precisión. Posee un nuevo diseño en la pantalla principal que permite ver la cara del propietario.

En cuanto al volumen, el Apple Watch Series 4 tendrá un 15% más que la edición anterior, ello permitirá escuchar mejor las llamadas recibidas.

Con el movimiento de los brazos durante una caída, el Apple Watch Series 4 podrá detectarlo. Si el usuario no da señales o evita la llamada al servicio de emergencias, el dispositivo lo hará de forma automática.

Del mismo modo, podrá detectar si los latidos del corazón de su dueño disminuyen o lo hacen de forma irregular. Por último, llevará incorporado un electrocardiograma.

El director de operaciones de Apple, Jeff Williams afirmó que los usuarios amarán cada uno de los cambios y las innovaciones del nuevo Apple Watch Series 4.

Contará con una opción de visión nocturna en colaboración con Nike, para quienes deseen hacer deporte por la noche.

Apple Watch Series 4 de 40mm y de 44mm

Habrá dos versiones de Apple Watch Series 4 el de 40mm y de 44mm.

El más pequeño no contará con conexión LTE (Teléfono), mientras que el grande sí.

Colores: serán plata, dorado y gris.

Precio: Será de US$ 499 y US$ 399 sin teléfono, mientras que el Apple Watch 3 se queda en US$ 279.



Durante el evento, el CEO de Apple, Tim Cook, indicó que se han comercializado 2 mil millones de aparatos con sistema operativo iOS. Precisó también que el reloj inteligente de la firma de la manzana es líder en todo el mundo.