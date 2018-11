Apple reconoce existencia del problema "toque fantasma" en algunos iPhone X

El iPhone X fue el smartphone más costoso (US$999) en 10 años de historia de Apple. Pero el celular que la compañía de Cupertino vendió exitosamente con el lema "un salto hacia adelante" dio un gran salto hacia atrás en su reputación cuando decenas de sus clientes comenzaron a quejarse en internet sobre una falla conocida como "toque fantasma".

Los foros de Apple echaban humo sobre el tema: hay cientos de resultados al buscar en término en inglés ("ghost touch") en la página de soporte técnico de la compañía.

Se trata de una extraña falla que afecta a la pantalla del iPhone X -la primera de Apple en desbloquearse sin botón de inicio- y que genera un efecto por el cual una especie de dedo invisible parece mover a su antojo los elementos que aparecen en ella.

En otros casos, la pantalla no responde o funciona de forma errática.

"Mi iPhone X ha quedado prácticamente inutilizable debido al toque fantasma. He tratado de reiniciarlo varias veces pero cada vez va a peor. ¿Pueden ayudarme?", escribió un usuario llamado Lewis en el sitio web de Apple en agosto de 2018.

Uno de los técnicos de la firma le contestó con un enlace a una página de ayuda en la que Apple sugiere reiniciar el dispositivo "si la pantalla no responde al tacto". No ofrecía más soluciones si ya lo reiniciaste y aun así no funciona, como apuntaba Lewis.

Algunos usuarios se mostraron "furiosos". (Foto: Justin Sullivan / Getty Images)

En Reddit también hay decenas de comentarios reflejando el problema. En algunos de ellos, los clientes de Apple se muestran "molestos", "furiosos" e incluso "disgustados".

Pero, tras varios meses de polémica en internet, la empresa ha reconocido el problema.

"Un componente"

"Apple ha determinado que algunas pantallas de iPhone X pueden experimentar problemas táctiles debido a un componente que puede fallar en el módulo de la pantalla", explica la compañía en un comunicado que publicó este viernes en su sitio web.

La firma tecnológica dice que en los dispositivos afectados la pantalla -o parte de ella- no responde inmediatamente al tacto o reacciona incluso cuando no se toca.

En ambos casos, la compañía ha lanzado un programa de reemplazo (libre de gastos) de la pantalla en tiendas Apple o en proveedores autorizados.

La oferta es válida solo para los iPhone X que hayan sido afectados por este problema. La empresa se compromete a mantenerla en vigor durante un periodo de tres años.



La pantalla del iPhone X no tiene botón de inicio. (Foto: Carl Court / Getty Images)

La compañía también dice que en algunos países no se cubre esa medida. En ese caso, el cliente deberá solicitar un reembolso.

Los antecedentes

Esta no es la primera ocasión en la que los celulares de Apple experimentan problemas.

Una de las últimas controversias de Apple tuvo que ver con el caso "Chargegate". Refleja los problemas con las baterías de los nuevos teléfonos inteligentes iPhone XS y XS Max, que presentan fallos para cargarse cuando se conectan.

También hubo polémica por la ralentización deliberada de algunos modelos de iPhone con las actualizaciones del software, algo que Apple reconoció por primera vez en 2017 y que justificó como una forma de gestionar el envejecimiento inevitable de las baterías de iones de litio.

"Nuestro objetivo es proporcionar la mejor experiencia a nuestros clientes", dijo la empresa.

Esta no es la primera vez que la pantalla de un iPhone da problemas. (Foto: Tomohiro Ohsumi / Getty Images)

"Apple siempre fue muy bueno a la hora de gestionar las expectativas... este es un ejemplo de cómo lo arruinaron", escribió entonces el desarrollador bloguero tecnológico Nick Heer.

Otros analistas acusaron a la firma de "falta de transparencia".

Esta vez no ha explicado mucho sobre el "componente" que explica el fallo de los iPhone X, pero sí ofrece un reemplazo gratuito.

En 2016, el iPhone 6 Plus también tuvo complicaciones con la pantalla táctil. Sin embargo, en aquella ocasión la empresa les cobró US$149 a sus clientes por arreglarla.