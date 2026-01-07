Así es el Vivo Y21d: un teléfono resistente, con funciones bajo el agua y batería de 6.500 mAh

La oferta de teléfonos hoy en día resulta muy amplia, y es el sector de entrada donde la competencia se pone más reñida, por encontrar el equilibrio entre precio y calidad, además de ganar la confianza del usuario. Y es aquí donde hace su entrada el nuevo Vivo Y21d.

Este modelo reúne varias cualidades que ya hemos visto en dispositivos de gama media y media alta, y que son casi un sello de la firma china. Pero también tiene otros detalles.

Para comenzar primero hay que identificar las principales especificaciones de este teléfono.

Especificaciones Dimensiones 166.14 × 77.01 × 8.39 mm

209 g Pantalla 6.68 pulgadas

HD+

1000 nits

90 Hz Procesador Unisoc T7225 Memoria RAM 6GB + 6 Almacenamiento 256 GB Cámara frontal 5 MP Cámara trasera (principal) 50MP Batería 6.500 mAh Colores Morado Lavanda / Negro Jade

Hay varios aspectos por observar en esta propuesta de Vivo, y que van más allá de las especificaciones.

El modelo que se ha probado es el Negro Jade, destacando su construcción resistente. Según indica la firma, cuenta con certificación IP68, IP69 e IP69+, es decir, con resistencia a golpes, salícadura de agua y a diferentes cambios de temperatura.

No es un equipo delgado, pero es fácil de transportar en el bolsillo. El diseño es bastante agradable a la vista. El nombre del color lo representa muy bien ya que en ciertos ángulos se torna más oscuro y en otros asoma el verde.

El Vivo Y21d tiene un diseño clásico y, aunque tiene una batería de gran tamaño, no hace pesado al equipo. / Daniel Bedoya Ramos

Como se ve en la fotos, se ha optado por una estructura más clásica en el Vivo Y21d. El segmento de cámaras se encuentra a un lado, en la parte superior, junto al flash, rodeado por un marco curvo.

En la parte inferior se encuentra el altavoz, la entrada usb tipo C y el micrófono. A diferencia de otros dispositivos, la tarjeta SIM se encuentra a un lado, en el sector opuesto de las cámaras.

El altavoz del Vivo Y21d se encuentra en la parte inferior. / Daniel Bedoya Ramos

Los bordes curvos estilizan aun más el equipo. El acceso a la tarjeta SIM está a un lado. / Daniel Bedoya Ramos

Otro aspecto importante en la construcción del teléfono, aunque menos visible, es la batería. Vivo Y21d llega con una batería de 6.500 mAh y, aunque pareciera enorme, no dificulta el peso del equipo. Según señala la firma, tiene una duración de 5 años y 1.600 ciclos de carga, y también puede llegar al 40% de recarga en solo 30 minutos.

Funciones

Es parte del diseño, pero también tiene una función particular. Se trata de la Luz dinámica, que se encuentra en el módulo de cámaras. No es un flash y tampoco es la Luz aura, que en equipos de gama superior de Vivo suele estar presente. Se trata de una luz vibrante, intermitente, que cambia de color y que tiene diferentes finalidades.

Esta luz puede ser usada como aviso de llamadas entrantes, notificaciones, la reproducción de música, el nivel de batería. Se puede elegir variados colores como el azul, rojo, amarillo, verde celeste, entre otros. Para activarlo, solo hay que ingresar a Ajustes, marcar Efectos dinámicos y luego ingresar a Luz dinámica.

Es un detalle que a muchos les puede parecer simpático.

La Luz dinámica en el Vivo Y21d sirve para advertir notificaciones, nivel de batería, llamadas o complementar la música. / Daniel Bedoya Ramos

Otra opción que destaca es la posibilidad de ser sumergido en el agua. Es una función que ya se ha visto en equipos de gama media de la misma marca, que incluye la expulsión de agua.

Esto significa que el Vivo Y21d puede ser sumergido a una profundidad máxima de 1.5 metros durante un periodo de 30 minutos, en lugares como una piscinas, permitiendo grabar videos y tomar fotografías.

También se puede destacar la función de inteligencia artificial, por un lado gracias a que trabaja con Google. El Vivo Y21d tiene el sistema operativo Funtouch OS 15, basado en Android 15, y pemite hacer búsquedas en Internet solo marcando con un círculo en la pantalla o hacer traducciones en tiempo real, pero también puede mejorar las fotos aplicando la IA.

Y un detalle que no se puede dejar de lado es la barra lateral que permite multiples pantallas. Es decir, se puede extender la barra para abrir una aplicación mientras usamos otra.

Las cámaras

Este es uno de los puntos bajos en el Vivo Y21d. Se ha optado por colocar un sensor principal de 50MP, lo cual suena bastante bien. Es una cámara óptima que capta muy bien los colores, con naturalidad. Sin embargo, junto a la cámara principal se encuentra una cámara secundaria de solo 0.08 MP., y la situación se complica cuando nos encontramos en la parte delantera con una cámara selfie de solo 5 MP.

Eso es en cuanto a los números, pero en los dispositivos hay que ver más allá de lo que dicen las especificaciones.

En condiciones de día, las cámaras funcionan muy bien. De hecho, solo permite ir de 1X a 2X, y se puede hacer un zoom de hasta 10X, aunque a este nivel ya se nota el esfuerzo del dispositivo.

Otro punto a considerar es la fotografía nocturna. La cámara principal toma buenas fotos en condiciones de poca luz, sin embargo, el problema está con la cámara selfie pues terminan saturadas las imágenes. En cuanto al video se admite grabaciones en 1080p y a 30 fps, lo cual es bastante aceptable para este sector de smartphones.

Como se ve, el sector de entrada es un campo en el que más se pone a prueba esta idea del balance entre calidad y precio (el Vivo Y21d cuesta alrededor de los S/800, dependiendo del proveedor). A continuación algunas fotografías tomadas con el Vivo Y21d.

La cámara principal da un contraste natural de los colores, sin saturación y una buena diferencia de enfoque y desenfoque. / Daniel Bedoya Ramos

El Vivo Y21d nno tiene cámara gran angular. Su modo básico es 1X y este es el resultado. / Daniel Bedoya Ramos

El Vivo Y21d permite ir de 1X a 2X, conservando la calidad de imagen. / Daniel Bedoya Ramos

El problema se encuentra al llegar al zoom de 10X. A pesar de ello, se puede distinguir las formas en la fotografía. / Daniel Bedoya Ramos

La cámara selfie consigue mejores imágenes de día. / Daniel Bedoya Ramos

La cámara principal del Vivo Y21d consigue colores naturales, sin saturación. / Daniel Bedoya Ramos