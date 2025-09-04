Así es Mate XTs, el nuevo smartphone ‘trifold’ de Huawei que cuenta con soporte para lápiz óptico

Huawei ha presentado su segundo dispositivo plegable triple, Mate XTs, que mejora ligeramente respecto de su predecesor con una cámara con gran angular de 40 megapíxeles y soporte para lápiz óptico.

Los dispositivos plegables triples empezaron a aparecer el año pasado de la mano de firmas chinas como Tecno y Huawei, que presentaron un dispositivo con tres pantallas y dos sistemas de bisagra para ampliar aún más la superficie disponible.

Huawei ha actualizado su ‘trifold’ este jueves con el nuevo Mate XTs, destacando que da igual cómo se pliegue, siempre va a ser funcional. Es, además, compatible con un lápiz óptico, una novedad respecto de su predecesor, como ha compartido en Weibo.

Este dispositivo ofrece un tamaño de pantalla de 10,2 pulgadas cuando está completamente extendido, y cerrado del todo, 6,4 pulgadas, aunque admite una apertura intermedia en formato tableta de 7,9 pulgadas. Ofrece una resolución 3K.

Dentro, lo impulsa un procesador propio Kirin 9020 y funciona con el sistema operativo HarmonyOS 5. En conjunto, la compañía promete un impulso del rendimiento del 36 por ciento respecto del primer triple plegable.

La cámara principal de este equipo tiene un módulo con diseño octogonal, que aloja una lente principal de 50 megapíxeles, un gran angular de 40 megapíxeles y un teleobjetivo de 12 megapíxeles con zoom óptico de 5,5 aumentos. También cuenta con una cámara frontal de 8 megapíxeles.

Completan sus características técnicas una batería de 5.600mAh, 16 GB de memoria RAM y hasta 1TB de almacenamiento interno. Huawei Mate XTs se vende, en principio, solo en China, donde tiene un precio de partida de 17.999 yuanes (unos 2.160 euros).