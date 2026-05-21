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Resumen

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Dispositivo se ha vuelto de común uso. (Foto referencial: magnific.com)
Dispositivo se ha vuelto de común uso. (Foto referencial: magnific.com)
Por Agencia EFE

La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, señala que la expresión inglesa “power bank”, que alude al dispositivo portátil que permite cargar la batería de diversos aparatos electrónicos, tiene alternativas en español como “batería externa” o “cargador portátil”.

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