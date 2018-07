Cómo borrar todos los datos de un celular que quieres vender

El elevado costo de un celular nuevo puede ser difícil de afrontar, pero se hace más fácil costearlo si vendes el teléfono que dejarás de usar. Acá te diremos cómo asegurarte de que tu información personal se borre de manera segura antes de entregarle tu dispositivo a un extraño.

--- Primero el backup ---

Antes de hacer cualquier cosa, respalda todos los datos que están en tu celular. Esto no solo evitará que pierdas fotografías valiosas, sino que también permitirá que configures sin problemas tu nuevo teléfono, puesto que puedes restaurar todas tus aplicaciones, contactos y otros datos desde el respaldo.

Debemos guardar los datos y archivos importantes en la nube o PC.

--- Si eres un usuario iPhone ---

Si tienes una cuenta de iCloud, hay una buena probabilidad de que tu celular ya genere un respaldo automáticamente (puedes saberlo yendo a Configuración>Tu nombre>iCloud>Respaldo en iCloud; asegúrate de que la opción esté activada). Sin embargo, el almacenamiento en iCloud es limitado y toma mucho tiempo descargar todos esos datos.

Así que si te estás mudando de teléfono, se recomienda respaldar tu información manualmente en tu computadora mediante iTunes. Para hacerlo, conecta tu iPhone a tu PC o Mac y abre iTunes.

Da clic en el botón de iPhone que aparece en la esquina superior izquierda de la barra de herramientas y después pulsa en el botón que dice Respaldar ahora. Este proceso podría tomar varios minutos, pero cuando haya finalizado, tendrás un respaldo de la información importante en tu computadora y tu nuevo móvil te dará la opción de restaurar desde iTunes durante la configuración inicial.

---Usuarios de Android---

Todos los celulares de Android son un poco distintos y quizá tendrás que revisar un poco para asegurarte de que todo esté respaldado antes de continuar.

Tus contactos, calendario y otros datos similares quizá ya están sincronizados con tu cuenta de Google y podrás respaldar automáticamente datos de aplicaciones, el historial de llamadas, la configuración del dispositivo, fotografías y mensajes de texto desde Configuración>Sistema >Respaldo (solo asegúrate de que la opción esté activada). No está de más revisar tus aplicaciones y asegurarte de que sus configuraciones también tienen un respaldo en alguna parte.

Si abres una aplicación utilizando tu cuenta, probablemente respalda tus datos con frecuencia en esa misma cuenta. En otros casos, quizá debas crear manualmente un archivo de respaldo desde la configuración de esa aplicación.

Después puedes conectar tu celular a la computadora, recuperar esos archivos de respaldo y ponerlos en tu Escritorio (también deberías pasar las fotografías, por si acaso) y almacenarlos en un lugar seguro para tenerlos en tu nuevo teléfono. Si no sabes con seguridad si lo tienes todo, podría ser buena idea comprar tu nuevo dispositivo antes de vender el viejo para que te asegures de tener lo necesario antes de borrar la información.

--- Quitar la cuenta de usuario ---

Antes de eliminar todo, debes desconectar tu celular de tus cuentas. Esto asegura que el nuevo propietario del teléfono no tenga problemas cuando intente activarlo y que no puedas saber su ubicación después de venderlo.



---Usuarios de iPhone---



Primero, dirígete a Configuración>Tu nombre y elige "Cerrar sesión" en la parte inferior de la pantalla. Esto eliminará el dispositivo de tu cuenta, lo cual permitirá que el nuevo propietario active el teléfono con la suya. Si tienes un Apple Watch, desenlázalo también, y si ahora vas a utilizar un celular que no sea iPhone, desconecta iMessage sino no llegarán mensajes de texto de otros usuarios de iPhone en tu nuevo dispositivo.



---Usuarios de Android---



La mayoría de los móviles Android no tiene problemas si alguien más intenta activarlos con una cuenta nueva. Pero para estar seguro, es buena idea desconectar tu cuenta de Google antes de borrar tu celular y dejarlo con la configuración de fábrica.



Para eso anda a la Configuración>Usuarios y cuentas y elige tu cuenta de Google para después presionar el botón de Eliminar cuenta. Si tienes un Samsung, también debes eliminar tu cuenta de Samsung desde Configuración>Cuentas>Cuenta de Samsung. Presiona los tres puntos de la esquina y elige Eliminar cuenta. (Ten en cuenta que estos menús podrían ser ligeramente distintos entre modelos).



--- Borrar los datos en forma segura ---



En cuanto tengas la seguridad de que todo está respaldado, llega el momento de borrar los datos de tu dispositivo. Sin embargo, ten cuidado: debes hacerlo de manera que te asegures de que el nuevo propietario del celular no pueda recuperar tu información personal.



---Usuarios de iPhone---



Todos los iPhone desde el 3GS están cifrados por defecto. Si tienes un iPhone, puedes borrar la información de tu dispositivo en Configuración>General>Restablecer; elige "Borrar contenido y configuración". Cuando el proceso haya terminado, volverás a la pantalla de "Bienvenido" que viste originalmente cuando compraste el celular.



---Usuarios de Android---



Muchos dispositivos de Android están cifrados, pero eso varía según el fabricante y la edad de tu dispositivo. Por eso te recomendamos algunos pasos adicionales antes de eliminar la información de tu teléfono inteligente con sistema de Google.



Debes ir a Configuración>Seguridad y busca una configuración de "Cifrado". Si ves algo que dice que el teléfono está cifrado, ya está listo. Si no, elige "Cifrar móvil" para comenzar el proceso. (Estas instrucciones podrían ser un poco distintas según el modelo del dispositivo).



El proceso de cifrado podría tomar algunas horas, pero una vez que haya terminado, podrás borrar la información de tu celular. Anda a Configuración>Sistema>Opciones de restablecimiento y elige "Borrar toda la información (Restablecer configuración de fábrica)". Una vez que el proceso haya terminado, tu dispositivo quedará como uno nuevo.



Si tienes un teléfono Android particularmente viejo, quizá no tengas la opción de cifrarlo. Sin embargo, se pueden restaurar los valores predeterminados del dispositivo y después utilizar una aplicación como iShredder 5 para borrar el espacio libre del móvil y volver a restaurar los datos de fábrica.



--- No te olvides de la SIM y la microSD ---



Ahora que tu celular fue reiniciado, es un buen momento para quitarle la tarjeta SIM con un clip. Esta a veces tiene información personal y también está vinculada con la cuenta de tu móvil, así que la necesitarás para activar tu nuevo dispositivo.



Si estás usando un teléfono Android con una tarjeta SD, quizá sea bueno retirarla también. Aunque puedes borrar los datos de la tarjeta SD e incluirla en la venta, es más complejo borrarla de manera segura, así que simplemente es mejor conservarla.



Después, asegúrate de limpiar el teléfono con un paño suave y seco para quitarle la mugre, el polvo y las huellas digitales (sobre todo, si tenía una carcasa, donde se puede acumular la suciedad). Sácale buenas fotos al celular -un lugar con buena iluminación y un fondo blanco es ideal- y publícalas para venderlo.



Cuantos más accesorios incluyas, como el cargador original, los audífonos y la caja, más dinero obtendrás. Solo asegúrate de dejar un poco de margen en el precio en caso de que tu comprador potencial quiera negociarlo.