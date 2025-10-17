Apple lanzó hace un mes su nueva serie de iPhone 17 por lo que muchos ya están pensando en actualizar sus dispositivos móviles. Pero existen algunas maneras de hacerlo y ahorrar en el proceso.

iShop Perú ha anunciado que cuenta con el programa Trade In, que permite a los usuarios que entreguen un equipo usado como parte de pago y accedan de inmediato a un bono en la compra de un nuevo dispositivo.

El beneficio económico puede variar. Mucho depende del modelo y el estado del equipo. Se estima que el ahorro puede ser hasta un 25% sobre el precio final.

Señala la tienda Apple premium reseller que esta modalidad se ha convertido en una tendencia en el país y 8 de cada 10 clientes logran dejar su equipo como parte de pago y optar por uno mejor.

Otras alternativas que se incluyen son la posibilidad de contar con accesorios nuevos

Para acceder se debe seguir los siguientes pasos: primero, el cliente debe acudir a cualquier tienda iShop. El asesor evaluará el estado de equipo que se quiere cambiar y da una propuesta. Si el usuario acepta, se procede con la transacción de elección de nuevoe equipo. Incluso la diferencia se puede pagar en cuotas.

Los dispositivos que se pueden entregar como parte de pago son el iPhone, iPad, Apple Watch, Mac Mini y Mac Studio.