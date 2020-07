¿Qué tan caro es comprar un iPhone en el Perú? [INTERACTIVO]

El Perú es uno de los países más caros para comprar un iPhone. Eso es lo que se desprende al comparar los precios del smartphone de Apple en 20 países con los del nuestro.

El Comercio comparó las cifras proporcionadas por el estudio elaborado por el Deutsche´s Bank con los precios de este teléfono en el iStore ubicado en la avenida Larco, y encontró que únicamente Brasil supera en precios a Perú.

Mientras en Estados Unidos un iPhone 6 de 16 GB desbloqueado cuesta US$ 650, en Lima el precio de este teléfono es de US$ 1.014,60. En Brasil, en tanto, el móvil cuesta US$ 1.254.

En tanto, el iPhone 5S de 16 GB desbloqueado cuesta en Estados Unidos US$ 550, mientras que en el Perú adquirir uno está US$ 856. En Brasil el precio es de US$ 1.174.

Vale la pena indicar que cuando nos acercamos a hacer la consulta, nos indicaron que el móvil estaba agotado. Los precios en Perú fueron calculados al tipo de cambio actual.

Puedes ver en la infografía interactiva que acompaña esta nota los precios del iPhone en 21 países del mundo, incluyendo Perú.

MÁS INFORMACIÓN...

¿En qué país es más barato adquirir un #iPhone6? ► http://t.co/NxipS0GwE5 pic.twitter.com/V0lh5Gcoed— El Comercio (@elcomercio) Mayo 17, 2015