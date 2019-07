El celular que destrona en especificaciones a los modelos top de las marcas más conocidas

Asus presentó su smartphone ROG Phone II, un potente modelo que reúne lo mejor de la tecnología actualmente disponible en móviles. Se trata de un equipo pensado principalmente para ‘gamers’.

Destaca, sobre todo, por ser el primer celular que cuenta con el nuevo procesador Snapdragon 855 Plus, así como por su pantalla de 120Hz, sus 12GB de RAM, sus 512GB de almacenamiento y su gran batería de 6.000 mAh. No obstante, portar con todas estas características sacrifica la estética, ya que hablamos de un teléfono robusto, de 9,5 milímetros de grosor y un peso de 240 gramos.

[Debes actualizar tu iPhone viejo o ya no podrás utilizar el GPS]

[Los 10 teléfonos móviles más potentes del mundo, según AnTuTu | FOTOS]

Al ser un dispositivo dirigido al ‘gamer’ -ROG es la abreviación de ‘Republic of Gamers’, en español República de jugadores- la pantalla es un elemento clave. Por eso, Asus ha diseñado su equipo con una pantalla de 6,5 pulgadas y resuloción FullHD +. Pero no solo eso, por defecto el panel del equipo está en 60Hz, pero desde los ajustes de la pantalla o con juegos compatibles se podrá tener hasta 120Hz.



Además, según los datos teóricos ofrecidos por la compañía, la pantalla del ROG Phone II ofrece una latencia de 49ms, inferior, por ejemplo, a los 87ms del Galaxy S10+ o los 85ms del OnePlus 7 Pro. Adicionalmente, es compatible con HDR de 10 bits.



Como no busca precisamente la fineza, este celular no tiene ‘notch’, razón por la cual sus bordes no son reducidos, aunque sí cuenta con un lector de huellas integrado a la pantalla.

La batería es otro de los elemento que más llama la atención. Sus 6.000 mAh prometen, según declara Asus, una capacidad para jugar PUBG Mobile (un juego de alto requerimiento) durante 7 horas de corrido. La batería es compatible también con carga rápida de 30W ROG HyperCharge o Quick Charge 4.0.

()

Acompañan al teléfono ‘gaming’ una variedad de accesorios para complementar la experiencia. Así, tenemos el AeroActive Cooler II, para mejorar la refrigeración; la Aero Case, una protección; el Twin View Dock II, que añade una segunda pantalla; el ROG Kunai Gamepad, que actúa como un completo mando físico; entre otros.

Aquí todas sus especificaciones técnicas:

Pantalla 6,59" AMOLED

19.5:9, 2.340 x 1.080 px

HDR 10 120Hz

Gorilla Glass 6 Procesador Qualcomm Snapdragon 855+ Memoria 12GB Almacenamiento 512GB Batería 6.000 mAh

Carga rápida hasta 30W Cámara trasera 48+13MP, IMX586, 125º Cámara frontal 24MP Tamaño 170.99 x 77.6 x 9.48 mm

240 g Software Android 9 Pie

Zen UI, ROG UI Otros Lector de huellas integrado, jack 3.5mm, refrigeración por cámara de vapor, altavoz frontal estéreo

Síguenos en Twitter...