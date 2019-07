Cómo hacer que tu celular sea más veloz en tres simples pasos

Cuando un celular está recién salido de fábrica funciona de maravilla, pero todos sabemos que con el pasar de los meses –y dependiendo de qué utilidad le demos- va perdiendo su encanto, al menos en lo que a velocidad se refiere.

Sin embargo, muchas veces somos nosotros los culpables de la ralentización de nuestros equipos, sobre todo, cuando no tenemos un control de las aplicaciones que instalamos o no realizamos una limpieza (de memoria) regular.

Por ello, a continuación te mostramos tres pasos bastante sencillos con los que podrás darle a tu celular una nueva vida. Solo te tomará unos minutos.

►Elimina ‘apps’ que no te sirven

No hay duda de que las aplicaciones llegaron para facilitarnos la vida; sin embargo, a veces también pueden convertirse en un dolor de cabeza. Sé franco, ¿cuántas veces has descargado ‘apps’ que al final solo has usado en un par de oportunidades o, lo que es peor, nunca? ¿Las has eliminado o aún siguen ocupando espacio en la memoria de tu equipo?

La manera más fácil y rápida de organizar tu celular es deshacerte de las aplicaciones que no necesitas, y tanto el iPhone de Apple como el sistema operativo Android de Google proporcionan maneras sencillas de averiguar qué aplicaciones no usas.

La manera más sencilla de encontrar esas aplicaciones olvidadas es ver todas las que tienes en una lista, organizadas según las que usas con menos frecuencia.

• En un iPhone, ve a Ajustes, General y Almacenamiento.



•En Android, abre la Play Store, toca el botón de menú (las tres rayitas en la esquina superior izquierda), elige Mis Aplicaciones y Juegos, escoge la pestaña de Instalados y cambia el orden: de Alfabético a Usadas Recientemente.

Luego de estos pasos, podrás borra las aplicaciones que jamás hayas usado o que no hayas abierto en meses. También podrías optar por borrar aquellas a las que puedes ingresar desde el sitio web, te ahorraras espacio y le darás un respiro a tu móvil.

►Acostúmbrate a ordena tus ‘apps’

Cómo comentan en 'The New York Times', Melanie Pinola, directora editorial de Zapier, tiene un método simple para organizar carpetas: “Algo que aprendí es a agrupar aplicaciones en carpetas según verbos o acciones. Así que organízalas así: ‘Escribir’, ‘Contactar’, ‘Leer’, etcétera. Esto vuelve más fácil ir directamente a lo que quieres hacer en tu celular y también es gratificante vincular una aplicación que estás abriendo con un propósito o una acción”.

Si sientes, en cambio, que la organización pude quitarte demasiado tiempo y no va contigo, puedes acostumbrarte a la práctica de abrir las aplicaciones desde el menú de búsqueda. Para hacerlo desde un iPhone, desliza el dedo hacia abajo en la pantalla de inicio para abrir el buscador, escribe las primeras letras del nombre de una aplicación, y después abre la aplicación cuando aparezca. En Android, desliza el dedo desde abajo en la pantalla para que aparezca el cajón de aplicaciones y comienza a escribir.

En cuanto te acostumbres a abrir las aplicaciones de esta forma, lo aconsejable es que solo tengas en tu pantalla de inicio cuatro o cinco filas con las aplicaciones que más usas y ocultes todo lo demás en otra página.

►Libera espacio

A medida que le das mayor uso a tu teléfono inteligente, se va llenando de espacio con archivos muchas veces inservibles. Y, conforme se te acaba el espacio, tu equipo comenzará a volverse más lento. Si quieres despejarlo y darle un poco más de velocidad, debes ver algunos menús que quizás jamás hayas usado.

En iOS (el sistema operativo de iPhone), puedes cambiar el tiempo que tu celular almacena mensajes para que se deshaga de las viejas cadenas automáticamente.

Ve a Configuración, Mensajes y Guardar Mensajes. En cuanto estés ahí, establece cuánto tiempo quieres conservar dichos mensajes antes de que se autodestruyan. Si quieres mantener los mensajes de texto pero eliminar los archivos adjuntos, ve a Configuración, General, después a Almacenamiento del iPhone, ahí baja a Mensajes y elige Revisar grandes Adjuntos. Esta pantalla te mostrará todos los archivos grandes.

Por otro lado, si bien la aplicación Mensajes de Android no tiene una configuración como esa, puedes deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha en una cadena de mensajes para archivar cadenas viejas.

Además, la mayoría de las aplicaciones de terceros, como WhatsApp y Facebook Messenger, tienen algunas maneras de eliminar mensajes viejos.

También puedes realizar un respaldo en la nube de tus fotos y videos, que son los archivos que más saturan tu celular. Puedes usar servicios de almacenamientos como Apple iCloud, Google Photos o Prime Photos de Amazon. En cuanto hayas respaldado las fotografías, puedes borrarlas de tu celular y acceder a ellas de manera remota a través del servicio en la nube.

