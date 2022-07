Las pantallas de los smartphones suelen recibir golpes a lo largo de su uso. Estos, incluso, pueden llegar a rajarse, dependiendo de la magnitud de choque. Sin embargo, no significa que se haya roto la “verdadera pantalla”, pues solo podría ser lo que se suele llamar como “glass”.

Los celulares tiene dos “pantallas”. La principal es la que muestra el contenido multimedia y cuenta con la función touch, mientras que la otra solo recubre a la primera. Esta última es la que se llama “glass” y solo protege a la que muestra lo que reproduce el dispositivo.

¿Qué es el exactamente el glass?

Se le llama “glass” a la lámina de vidrio templado que los usuarios tocan directamente en sus smartphones, de acuerdo con Xataka. Esta es muy delgada, recubre la pantalla principal y está hecha en base de álcali-aluminosilicato. Su nombre real es “Gorilla Glass” y se convirtió muy popular para su uso en celulares.

De esta manera, la pantalla real es protegida de arañazos, golpes o raspaduras. El fabricante afirma que esto permite el uso de paneles de vidrio más delgados en los dispositivos, sin la fragilidad inherente que tradicionalmente viene con un grosor más delgado.

¿Cómo sé si se ha roto la pantalla o el glass?

Aprender a diferenciarlo es sencillo, pero existen muchas circunstancias. Debemos tener en cuenta que si lo que vemos es una rajadura, pero el celular sigue funcionando de forma normal, significa que solo necesita un cambio del glass.

Por el contrario, si se presentan zonas que no encienden o rayas verticales, significa que lo que no está funcionando es la pantalla. Asimismo, si la función touch no trabaja de forma correcta (haya una rajadura o no), luego de un golpe, probablemente también significa que lo que ha dejado de funcionar es la pantalla. Puedes activar la función de puntero, en las opciones de desarrollo, e identificar si ocurre en todas partes o solo zonas específicas.

Es decir, de forma general, si el smartphone sigue funcionando correctamente, pese a que veamos rajaduras por todas partes, significa que solo el glass necesita cambiarse. Recuerda que este es transparente y solo sirve para proteger a la pantalla, por lo que todo lo demás probablemente sea un problema de la pantalla.