La demanda de celulares a nivel mundial seguirá cayendo hasta 2023, indica uno de los principales proveedores de Apple y Samsung. Esta tendencia negativa en los envíos de teléfonos móviles alrededor del mundo, sin embargo, sigue sin afectar a los de alta gama.

“El impulso no volverá al menos durante el año fiscal 2022 y la situación no es tan positiva de cara al próximo mandato. La demanda de productos electrónicos de consumo se ha reducido drásticamente y estos fabricantes chinos no se sienten bien”, señala Norio Nakajima, presidente de Murata Manufacturing Co., en entrevista con Bloomberg.

Debido a la economía actual, los usuarios no actualizarán sus equipos por un cierto tiempo. “Los consumidores podrían haber estado dispuestos a comprar teléfonos nuevos, incluso con pequeñas actualizaciones, si la economía estuviera en mejor forma. Lo que temo que sucederá es que los smartphones se mercantilizarán más y la gente esperará aún más antes de actualizar el suyo”, agrega.

La empresa proveedera ha tenido también una caída en sus acciones debido a la menor demanda de celulares. “Murata, con sede en Kioto, es una pieza clave de la industria de los teléfonos inteligentes y proporciona módulos y componentes electrónicos para los iPhone de Apple, los dispositivos Android de Samsung y los principales fabricantes de dispositivos de China. Sus acciones se han desplomado más del 20% este año debido a que los clientes clave han resistido caídas de dos dígitos en los envíos, especialmente en China”, indica el medio.

“El mercado mundial de teléfonos móviles fue de 1.360 millones de unidades el año fiscal pasado, según las estimaciones de Murata, pero es probable que la cifra para el período actual no alcance los 1.200 millones, según Nakajima. El mayor riesgo a la baja es una mayor caída en las ventas en el extranjero para las empresas chinas”, agrega medio estadounidense.

La demanda de celulares ha caído considerablemente en 2022. Los principales motivos que para esta tendencia son la percepción de los usuarios con respecto a los smartphones, pues consideran que todos son iguales, así como la situación económica actual tras el confinamiento por la COVID-19. Pese a ello, los móviles de alta gama siguen manteniendo sus ventas.