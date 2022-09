La caída se debe a tres motivos principales: la economía e inflación actual, los confinamientos por brotes de COVID-19 en China y la sensación de los usuarios de que todos los dispositivos son idénticos. Este último punto es el que se ha convertido en una constante con el pasar de los años.

El informe, basado en una serie de encuestas realizadas por la consultora Kantar a consumidores entre 2015 y 2019, también indica que se ha prolongado la vida útil de los celulares por este mismo hecho: para los usuarios, los smartphones no son tan diferentes entre sí como hace unos años.

De acuerdo con Fabio Váscones, vicepresidente de la división de móviles de Samsung Perú, el contexto actual también afecta a los fabricantes de celulares. “Como es sabido, la volatilidad del tipo de cambio, la inestabilidad, la inflación y los asuntos internacionales son las principales causas de la incertidumbre económica. El mundo está pasando por momentos difíciles, incluida la industria móvil”, asegura en entrevista con El Comercio.

Samsung tuvo una caída de ingresos de sus dispositivos móviles en el segundo trimestre de este año: un 9% menor que en el mismo periodo del 2021, según recoge Insider. Sin embargo, al igual que el resto de compañías, sus celulares de alta gama, incluyendo los plegables, han mantenido su popularidad.

“Para nosotros la innovación es clave al momento de ofrecer nuevas experiencias para nuestros usuarios Galaxy. Cada línea (S, A y Z) cuenta con características innovadoras que hacen el día a día de los usuarios mucho más productivo y/o entretenido, convirtiéndose en herramientas clave para ellos”, agrega.

¿Los celulares plegables son el futuro de los smartphones?

Váscones indica que están buscando sorprender a los usuarios con este tipo de innovación. “Fuimos pioneros en el desarrollo de los smartphones plegables y actualmente lideramos ese mercado; por lo que tenemos la expectativa de continuar creciendo y ofreciendo nuevas experiencias que superen las expectativas de los usuarios”, afirma. “La categoría de plegables es un claro ejemplo de nuestro compromiso con brindar innovación a nuestros usuarios. Confiamos plenamente en la calidad y tecnología de estos nuevos productos”, añade.

Samsung espera que este tipo de celulares avancen de forma acelerada en el mercado en los siguientes tres años. “El Galaxy Z Fold4 y el Z Flip4 sin duda van a acelerar el posicionamiento de este tipo de dispositivos, volviéndolos más ‘mainstream’. Esperamos que para el 2025, el 50% de las ventas de equipos premium a nivel global estén compuestas por smartphones plegables”, señala.

Por su parte, Steve Saldaña, periodista especialista en tecnología y director de Xataka México, cree que los celulares plegables solo son llamativos. “No creo que los plegables sean el futuro para los teléfonos móviles. Por más llamativos que sean, no han resuelto los problemas que llegaron con ellos, como, por ejemplo, lo relacionado a sus bisagras y la calidad de sus paneles. Ya no digamos aportar en otras materias”, afirma en entrevista con este Diario.

El experto agrega que los celulares plegables probablemente solo serán otro diseño más en el mercado. “En el mejor de los casos serán una modalidad más, al estilo de lo que pasó con los celulares de carpeta y de concha [conocidos en Perú como los deslizables y los que tenían una tapa] que se hicieron populares en los 2.000, pero nunca desplazaron al tradicional de botones. En el peor, será una moda pasajera que no resolverá sus problemas y que nos habrá distraído de la siguiente gran innovación. Por el bien del ecosistema móvil, espero que sea el primero”, asegura.

¿Los celulares plegables realmente son innovadores?

Saldaña entiende que la percepción de las personas sobre la poca innovación de los celulares se debe a que los cambios no son tan palpables como en años anteriores. “En la funcionalidad estándar, definitivamente hay un estancamiento. Los usuarios lo perciben porque no es que haya mucha diferencia entre procesadores de año a año, así como tampoco notarán mucha diferencia de sensores que son dos micrones más grandes, o cuya cámara gran angular tiene cinco grados más de visión”, indica.

Para el experto, esto explicaría el por qué los celulares plegables se perciben como innovadores. “El problema es que los ‘avances’ se notan en las hojas de especificaciones, en los números, no en las experiencias que reciben los usuarios con sus teléfonos. En ese sentido, pese a que hay algunos avances notables, sobre todo en tema de chipsets, me parece que es fácil percibir que no hay avance real en innovación. De ahí que el ecosistema plegable sea tan llamativo, como promesa para una innovación real que mejore el cómo usamos los smartphones”, asevera.

La mayoría de empresas fabricantes de teléfonos móviles ya tienen, por lo menos, un celular plegable. Para Samsung, con el lanzamiento de los Galaxy Z Flip4 y Galaxy Z Fold4, estos dispositivos se han convertido en sus productos insignia.

“Ambos smartphones cuentan con mejoras tanto a nivel de software como hardware frente a sus predecesores. Por un lado, el diseño del nuevo Galaxy Z Flip4 es mucho más ligero en comparación a su antecesor, aumentó su batería y el sistema de cámaras ha mostrado un crecimiento óptimo gracias a la inteligencia artificial y funciones como FlexCam”, afirma Váscones.

Los celulares plegables Galaxy Z Fold4 y Galaxy Z Flip4 de Samsung. | (Foto: Samsung)

El segundo, que es el más sofisticado, y por ende el más caro, busca asemejarse a una computadora. “Mientras que en el caso del Galaxy Z Fold4, la bisagra es mucho más estilizada y aumentó el ancho de su pantalla. Asimismo, brinda un diseño similar al de una PC y el aspecto de multitarea es mucho más intuitivo en este modelo, gracias a los nuevos gestos de deslizamiento. El usuario podrá cambiar instantáneamente las aplicaciones de pantalla completa a ventanas emergentes o dividir su pantalla por la mitad para obtener más formas de realizar múltiples tareas”, agrega.

Samsung, por estos motivos, cree que estos celulares asegurarán que para el 2025, el 50% de las ventas de dispositivos de alta gama sean plegables. “Creemos que estas características hacen de los equipos plegables smartphones muy atractivos para el consumidor. El Galaxy Z Fold4 y el ZFlip 4 sin duda van a acelerar el posicionamiento de este tipo de productos”, concluye Váscones.

¿Y las otras marcas de celulares?

Apple lanzó el iPhone 14 recientemente y ninguna de sus versiones cuenta con esta característica, lo que generó muchas críticas en la misma línea de que “todos los celulares son idénticos”, lo cual es reflejado en las versiones Pro Max de este año y el anterior. Hasta el momento, no hay ningún indicio de que la empresa vaya a lanzar un dispositivo plegable, ni tampoco de alguna otra gran innovación que cambie la percepción de los usuarios.

Este Diario se contactó con Xiaomi, compañía que también sacó su nuevo plegable Mix Fold 2 a inicios de agosto. Sin embargo, al cierre de esta edición, la entrevista con el vocero no se pudo concretar debido a problemas con las fechas.

Lo que se quería conocer era por qué los usuarios debían interesarse en celulares recién estrenados si los perciben igual a los que ya tienen, a qué se debía la caída en las ventas de celulares en el segundo trimestre de este año con respecto al mismo periodo de 2021, si los smartphones han llegado a un límite en la innovación con respecto a otros años, y si veían a los plegables como el futuro para estos dispositivos.

Asimismo, El Comercio se contactó con HONOR, marca que también sacó un plegable a inicios de este año, el Magic V. Sin embargo, indicaron que no iban a poder responder en estos momentos por motivos no especificados.