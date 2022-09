Las aplicaciones que tenemos en nuestros celulares pueden ser muy útiles, así como un peligro para nuestra ciberseguridad. Por ello, lo recomendable es tener instaladas solo las que necesitamos, las cuales deben ser conocidas y confiables.

Debemos tener en cuenta que algunas aplicaciones ni siquiera las instalamos nosotros, pues ya vienen en nuestro dispositivo desde que lo compramos. No significa que sean imprescindible, por el contrario, muchas veces simplemente están ahí por convenios entre empresas o porque son del mismo fabricante.

¿Qué apps debería borrar de mi celular?

1. Las apps de linterna. Antes de que los smartphones tuvieran esta función incorporada, estas aplicaciones eran necesarias para utilizar el flash de la cámara como una ayuda para ver en la oscuridad. Sin embargo, actualmente, todos los teléfonos móviles tienen esta herramienta.

Por ello, ya no es necesario que tengas instaladas este tipo de apps, pues simplemente puedes deslizar desde arriba de tu pantalla para encontrar la opción. Además, al ser una de las aplicaciones más simples y útiles, suelen incluir malware o pedir permisos innecesarios, lo que también pondría en riesgo la ciberseguridad de tu dispositivo e información personal.

2. Las apps “duplicadas”. No nos referimos a que has descargado dos veces una aplicación, sino a que los celulares llegan con apps que realizan la misma función que otra. Por ejemplo, si tienes Android y utilizas Play Store, ya no es necesario que también tengas la Galaxy Store de Samsung.

Es decir, estas aplicaciones ocupan espacio en tu memoria, pero nunca las utilizas. Estas van desde buscadores, apps para temas del celular, notas, entre otros. Si no las usas, simplemente toca desinstalar.

3. Los juegos que no utilizas. Además de los que podrían venir preinstalados, en algún momento te recomendaron o te interesaste en algún videojuego móvil. Si ya no lo juegas, no es necesario que lo tengas instalado. Algunos incluso ocupan varios GB de espacio.

Solo por precaución, asegúrate de no perder tu progreso al enlazar las cuentas del juego con la de Google. Así, si te animas a regresar, podrás retomar tu camino sin la necesidad de empezar desde cero.

4. Boosters y limpiadores. A no ser que no sepas cerrar aplicaciones, no necesitas este tipo de apps. Además de que en realidad no hacen mucho, y que podrían contener malware, solo ocupan espacio.

En el caso de los limpiadores, lo mejor es siempre hacerlo directamente desde Ajustes. Así, no solo podrás decidir qué información borrar y cuándo, sino que también estarás 100% seguro que no estás dando permisos innecesarios a aplicaciones de terceros.

5. El antivirus. Aquí depende del usuario. Si conoces cómo cuidarte de las amenazas en dispositivos móviles, lo más probable es que no necesites uno. Además de que la versión gratuita no protege de la mayoría de los tipos de malware, está trabajando en todo momento. Es decir, puede ralentizar el rendimiento de tu celular.

Sin embargo, si no conoces cómo protegerte del malware, lo mejor es mantenerlo como una primera línea de defensa. Por ello, lo más recomendable es utilizar alguno de una empresa conocida y descargarlo de una tienda confiable.

6. Los códigos QR. Antes, eran necesarios para poder leer estos enlaces. Sin embargo, actualmente, la mayoría de smartphones cuentan con lector de este tipo en la misma app de Cámara. Por ello, ya no son imprescindibles. Asimismo, puedes usar Google Lens para leerlos de forma gratuita.

Por otra parte, muchas de estas aplicaciones que prometen leer los códigos QR tienen anuncios o podrían cargar con algún tipo de malware. Además, siempre es mejor ingresar a un sitio web de forma directa, que con un código cuyo destino final realmente no conoces.