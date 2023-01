Si bien el proyecto de ley no solo involucra a los smartphones, sí es la industria más grande a la que afectaría. Actualmente, las baterías de los dispositivos móviles vienen incorporadas, por lo que los usuarios no pueden manipularlas tan fácilmente como años atrás. Los fabricantes cambiaron el diseño de los celulares para que solo personas con conocimientos especializados puedan acceder al hardware de estos.

Esta decisión se debió a dos factores principales. El primero es que, al no dar acceso a los usuarios hacia la batería, ya no tenían que adaptar la parte posterior para que sea fácil de retirar. Es decir, se ahorró espacio, por lo que los celulares son más delgados actualmente, pues ya no se necesitaba piezas. El segundo factor es que al estar completamente sellado, los celulares ahora podían ser resistentes al agua, pues ya no había ningún tipo de hendidura o alguna tapa mal cerrada.

Un último factor, económico, sería que las personas tendrían que comprar un smartphone si su batería ya no funciona como cuando lo adquirieron. Si bien esto es una consecuencia de lo anterior, finalmente termina siendo una parte importante para tomar la decisión de manufacturar celulares con las baterías incorporadas. ¿De verdad necesitamos meter nuestros dispositivos al agua o que sean tan delgados?

La UE, en caso se apruebe la normativa, dará tres años y 6 meses para que los fabricantes puedan adaptarse. Esto también implicaría que cada batería lleve etiquetas y códigos QR que contengan información sobre capacidad, rendimiento, durabilidad, composición química y un símbolo de ‘recolección separada’. Esta medida está pensada para mejorar el medio ambiente, pues así los usuarios no tendrían que cambiar de celular obligatoriamente cuando la batería esté fallando.

Sin embargo, existe la preocupación de que esta manipulación por parte de los usuarios puedan llevar a accidentes. Las baterías actuales son en base al litio, un material muy dañino para los seres vivos. En muchos casos, el sobrecalentamiento de estas baterías pueden llevar a incendios o pequeñas explosiones. El caso más recordado es el del Galaxy Note 7, un celular de Samsung que, debido a un error en el diseño de la batería, explotaba repentinamente.

¿Podría ser peligroso para los usuarios que las baterías de los celulares sean intercambiables?

De acuerdo con Carlos Rafael Valdez Velásquez-López, director de las carreras de Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería de Redes y Comunicaciones (EPE) de la UPC, los fabricantes tendrían que tener en cuenta todos los factores que podrían generar un peligro para los usuarios. “En un equipo de batería extraíble, el diseño va a ser diferente. Va a permitir que uno lo pueda manipular”, señala en entrevista con El Comercio.

Sin embargo, pese a todas las precauciones que utilicen los fabricantes, es imposible saber qué harán las personas con este acceso. “Que el mismo usuario sea el que manipule estas cosas y al final decida, de acuerdo a su propio criterio, qué hace con la batería, es riesgoso”, agrega el experto.

Esto se debe no solo a que las baterías podrían ser manipuladas de forma errónea, sino también a qué se hace con estas cuando ya no se utilicen. Es decir, ¿qué ocurre con una batería que está siendo desechada? ¿Se recicla correctamente o es simplemente tirada a la basura? A ello se le agrega los posibles problemas que podrían generarse cuando las personas guardan estos dispositivos, pues muchas veces no toman la suficiente precaución de dejarlo en un lugar seguro de sus hogares.

A ello se le agrega que existen los productos no originales y adulterados. Estos suelen ser más baratos, pero no necesariamente más seguros. “Hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque los productos, por ejemplo, pueden llegar al Perú sin estándar. Y acá hay muchas cosas que no se estandarizan. Algunas cosas sí estandarizamos y nos debemos, y respetamos acuerdos internacionales, pero en otras no. No tenemos tantas normas técnicas”, afirma Valdez.

¿Perú y Latinoamérica estarían preparados para una posible llegada de los celulares con baterías intercambiables?

Además de los posibles problemas que acarrean los productos adulterados en la región y nuestro país, también existe un problema de conscientización. “En Europa puede haber una mejor educación sobre el tema del reciclaje. En este caso, es altamente contaminante una batería”, indica el experto.

“Lo que se busca es que uno tenga la la posibilidad de alargar la vida útil del celular”, añade Valdez. “De repente ellos [los europeos] ya están pensando en base a la experiencia y a una mejor educación técnica. Es mejor no cambiar tan rápido de celular, sino más bien cambiar la batería, si es eso lo que más rápidamente se desgasta”, asegura.

Este tipo de normativa sería muy útil para las personas de Latinoamérica a nivel económico, pues a diferencia de la Europa actual, las personas no suelen cambiar de celulares tan rápido. Sin embargo, con una posible implementación de las baterías intercambiables, también llega la necesidad del reciclaje y el correcto desecho de estos dispositivos. “Si ya tienen la normas para el cuidado ambiental respectivo, eso podría manejarse. Podría funcionar bien en una realidad como la de Europa, muy diferente a la nuestra”, señala.

En Latinoamérica no existen muchas normas que impulsen el reciclaje. En el caso peruano, depende prácticamente de las mismas personas. “No tenemos una ley que, a nivel nacional, obligue a todos los alcaldes, a todos los distritos, tener no la actividad de reciclaje. Eso no existe. Eso es voluntario”, afirma Valdez.

“He vivido un largo tiempo en Japón y ahí el recojo de basura no es no es diario, pero hay lugares en donde uno puede dejar la basura orgánica y hay otros en donde uno puede dejar otro tipo de desechos, incluyendo los electrónicos”, indica. En Perú, las personas se deshacen de sus equipos electrónicos a través de terceros que reciclan. En caso contrario, simplemente los mantienen en casa hasta encontrar a alguien interesado.

En caso se logre implementar una norma en los países de Latinoamérica que obligue a los fabricantes a manufacturar equipos con baterías extraíbles, o que la impulsada por la UE termine por cambiar la forma de producción a nivel mundial, las autoridades tendrían que supervisar los productos, la manipulación por parte de los usuarios y también qué ocurre con estas baterías luego de su vida útil. “[En Perú] habría varios sectores que tendrían que involucrarse en trabajar el tema. El Ministerio del Ambiente probablemente tendría que hacerlo, el MTC [Ministerio de Transporte y Comunicaciones] también. Tiene que haber algún estándar que esté orientado al mejor uso de estos productos”, concluye el experto.