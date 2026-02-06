Cinco consejos para proteger las contraseñas de tus redes sociales en tu smartphone

Hoy en día hay contraseñas para todo. Si bien es una medida de seguridad, también es una posibilidad para que los ciberdelincuentes ataquen cuando no se siguen algunos cuidados para proteger nuestra información personal en el smartphone.

Se estima que el 81% de las filtraciones de datos ocurren debido a contraseñas débiles, según Verizon Data Breach Investigations Report. La firma Oppo plantea por eso que se debe reforzar medidas de seguridad.

En ese sentido, señala cinco consejos prácticos para proteger las contraseñas de tus redes sociales en tu smartphone, y garantizar así una experiencia más segura.

Una de las primeras opciones es crear contraseñas largas y complejas. Deben tener 12 caracteres, mezclar letras, númetos y símbolos, además se debe evitar términos predecibles como nombre y fechas de nacimiento.

Otra alternativa es no reutilizar contraseñas entre plataformas. Este es un riesgo bastante significativo ya que el 63% de los usuarios usa la misma contraseña para varios servicios, lo que multiplica el riesgo. También se puede incluir la autenticación en dos factores (2FA). Esta medida reduce un 50% la probabilidad de hackear cuentas, por lo que añade una capa extra de seguridad que previene accesos no autorizados.

Una medida adicional puede ser un gestor de contraseñas confiable, y que pueden almacenar y generar contraseñas robustas para cada servicio. Estas medidas van de la mano con mantener actualizado tu dispositivo y aplicaciones para no exponer el dispositivo a ciberataques.

“Con prácticas básicas como el uso de contraseñas robustas, la autenticación en dos factores y las funciones de seguridad integradas en nuestros dispositivos OPPO, buscamos empoderar a los usuarios para que disfruten de sus redes sociales con confianza y tranquilidad”, indicó Manuel Morey, Especialista de Producto de OPPO Perú.