Cinco datos personales que dejas en el móvil y no lo sabes

¿Se te ocurrió alguna vez pensar en toda la información que tiene sobre ti tu smartphone?

El celular se ha convertido en nuestro mejor aliado: nos lo llevamos a todas partes, lo consultamos a todas horas, nos despertamos y acostamos con él y lo usamos constantemente para comunicarnos con otras personas.

A través de los servicios de geolocalización, tu teléfono es capaz de conocer la rapidez con la que te mueves. (Foto: Getty Images) A través de los servicios de geolocalización, tu teléfono es capaz de conocer la rapidez con la que te mueves. (Foto: Getty Images)

Pero no siempre somos conscientes de la cantidad de información que compartimos con él.



Y es que en dentro de la memoria del celular no solo guardamos nuestra agenda de contactos, sino también los lugares que frecuentamos, la música que escuchamos, los emails y mensajes que recibimos, la hora a la que nos despertamos... ¡y mucho más!



Son los cada vez más populares "metadatos", los "datos acerca de los datos" que explican detalles sobre nuestras comunicaciones y que revelan patrones de comportamiento y rutinas diarias de forma poco evidente.



Estas son algunas de las cosas que tu teléfono inteligente "sabe" sobre ti y que tú mismo "le contaste", probablemente sin apenas darte cuenta.



1. La velocidad a la que caminas



Los datos de ubicación de tu celular cuentan una historia detallada sobre ti.



La mayoría de los smartphones tienen activada la navegación GPS, gracias a la cual aplicaciones como Google Maps te pueden resolver dudas sobre cómo ir de un lugar a otro o dónde está el hospital más cercano.



Es, sin duda, un sistema útil, sobre todo para aquellas personas cuyo sentido de la orientación no funciona demasiado bien.



Sin embargo, los servicios de geolocalización también le permiten a tu dispositivo conocer la velocidad a la que te desplazas cuando vas de un lugar a otro, ya sea en auto o caminando.... y algunas cosas más.

2. Dónde vives, dónde trabajas y qué lugares frecuentas

Las compañías usan algoritmos para identificar los lugares más habituales. (Foto: Getty Images) Las compañías usan algoritmos para identificar los lugares más habituales. (Foto: Getty Images)

No hace falta que tengas apuntada la dirección de tu casa en el mapa de tu celular; al usar los servicios de geolocalización en tu teléfono dejas metadatos con los que se puede averiguar tu lugar de residencia habitual.



Y no solo eso: también revelan tu lugar de trabajo, cafetería más frecuentada o tu centro sanitario.



"Tu historial de ubicaciones es accesible a cualquiera que tiene o puede obtener acceso a tu teléfono", explican desde Tactical Technology Collective, una organización internacional no gubernamental para el control de los rastros digitales.



"Apple usa un algoritmo o fórmula que asume que la ubicación en la que suele estar tu teléfono por las noches es tu 'casa'. Y si permanece en otro lugar todo el día, debe ser tu lugar de trabajo".



Esos rastros son útiles para que empresas y entidades puedan saber dónde estás.



"Salvo que ya hayas desactivado los servicios de ubicación o localizaciones frecuentes, tu teléfono probablemente está registrando tu ubicación en el dispositivo", se lee en el sitio web de Tactical Technology Collective.



¿Quieres comprobarlo tú mismo? Sigue estos pasos en tu celular: "Configuración" -> "Privacidad" -> "Servicios de ubicación". Si tienes un iPhone que funcione con iOS7 o una versión más nueva, podrás ver hasta ver las ubicaciones mapeadas seleccionando "Ubicaciones frecuentes de los servicios del sistema".

3. La cantidad de deporte que practicas y tu estado de salud

Cada vez que usas una app para salir a correr, estás dejando una huella digital sobre tu estado de salud. (Foto: Getty Images) Cada vez que usas una app para salir a correr, estás dejando una huella digital sobre tu estado de salud. (Foto: Getty Images)

Si eres de los que tienen instalada en el celular una aplicación para practicar deporte -ya sea correr o hacer repeticiones y rutinas de ejercicio- tal vez deberías recordar que cada vez que la usas le estás contando a tu celular cuál es tu nivel de actividad física.



Lo mismo sucede con tu estado de salud, que puede extraerse de metadatos que se extraen a partir de ese tipo de apps y de otras que miden cosas específicas relacionadas con la cantidad de horas que duermes, el ciclo menstrual o el ritmo cardíaco.



"Probablemente hay más información acerca de ti en tu teléfono que en tu casa", le dijo en 2016 el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, a la cadena estadounidense ABC News.



"Nuestros teléfonos inteligentes están llenos de nuestras conversaciones íntimas, nuestros datos financieros, nuestros registros de salud. También están cargados con la ubicación de nuestros hijos en muchos casos", agregó el empresario.



4. Cuántos taxis tomas y cuánta propina dejas



Al usar aplicaciones como Uber y otras apps de transporte privado dejas constancia en tu celular de la frecuencia con la que utilizas este tipo de servicios.



Pero los metadatos muchas veces vienen de fuentes externas.



En 2014 fue expuesta una base de datos por la Comisión de Limosinas y Taxis de la ciudad de Nueva York que registraba cada traslado realizado en 2013.



Esos datos, según la agencia de investigaciones Neustar Research, contenían información sobre el origen y destino de cada viaje, la ubicación y el monto de la propina.



Y ése es tan solo un ejemplo.



5. A qué hora te despiertas y a qué hora te vas a dormir



Usar el celular como despertador es una costumbre muy habitual de los tiempos que corren.



Además, los teléfonos también son capaces de registrar nuestras horas de sueño y monitorearlas. iOS 10, el penúltimo software lanzado por Apple, es capaz de detectar a través de la función del despertador la hora en la que te duermes, si te despiertas durante la noche y cuándo te levantas.



Esos datos se han usado para crear mapas de sueño en el mundo y pueden utilizarse para fines médicos.



Sin embargo, pueden usarse para propósitos con intenciones más oscuras, como vendernos publicidad cuando estamos despiertos en la noche, y somos más vulnerables a las ofertas de algunas empresas.



Aunque, en última instancia, eres tú quien decide la cantidad de información que compartes con tu smartphone.

