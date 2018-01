Los celulares van mejorando a un ritmo vertiginoso. Lo que hoy se nos presenta como la última novedad, de aquí a un breve tiempo ya estará pasado de moda. No obstante, pese tantos avances, el rendimiento de la carga de los móviles sigue siendo un problema.

En realidad no se trata de que las baterías no se mejoren, lo que pasa es que somos tan dependientes de nuestros teléfonos móviles que los exprimimos y forzamos los recursos al máximo. Pasamos horas pegados a la pantalla ejecutando una variedad de aplicaciones que si bien nos facilitan la vida, reducen la de nuestro equipo.

Y aunque las compañías desarrolladoras ponen de su parte, somos los usuarios quienes debemos cuidar de las baterías de nuestros preciados móviles. Por eso, para que puedas alargar más la duración de esta pieza fundamental te recomendamos estos cinco sencillos pasos.



Usa siempre el brillo de la pantalla justo

La pantalla es el elemento de tu móvil que más energía consume, no importa si sea pequeña o grande, con resolución HD o QHD, no tendrá consideración igual consumirá la carga de tu batería. Por tal motivo lo mejor será que regules el brillo a un 20% o 25% en condiciones de poca luz. De esta forma, además de cuidar tu batería, también estarás velando por la salud de tus ojos.



El problema vendrá cuando te halles expuesto a condiciones de mucha luz y necesites aumentar el brillo de la pantalla. En este caso trata de subir lo necesario para que te permita ver, pero no tanto como para que te deje sin carga. El brillo automático es una buena opción, y bastante cómoda, pero en ocasiones será necesario veces realizar el ajuste manualmente.



Activa las conexiones solo cuando las necesites

Las conexiones tipo Wi-Fi, BlueTooth o Ubicación también gastan energía así que si no las va a usar lo mejor será que estén desactivadas. Un buen hábito que puedes adquirir es apagar el Wi-Fi y prender los datos cada vez que sales, y viceversa, cuando llegas a casa.



En tanto a la ubicación, de repente quieras llevarla encendida a todo momento. En ese caso, lo mejor será que ajustes el modo alta precisión solamente si vas a usar la navegación. Para configurar tu móvil tendrás que entrar a la sección de ubicación, en los ajustes, y cambiar el modo a ahorro de batería.

No cierres aplicaciones en segundo plano si la usas frecuentemente

Al contrario de lo que te puedan decir, al cerrar las aplicaciones que se encuentran en segundo plano, y usas con frecuencia, causará que se consuma la batería de tu equipo más rápido.



Android ha sido diseñado para consumir el mínimo de recursos cuando no estas utilizando alguna aplicación o función, pero el mismo sistema la mantiene en un segundo plano para que cuando quieras regresar a ella le sea muy fácil volver a ingresar. En cambio, si es que la has sacado también del segundo plano, al querer entrar nuevamente lo hará desde cero y eso demandará mayor esfuerzo, es decir, recursos y energía. Por tal razón, cuando se tratan de elementos o aplicaciones que uses con frecuencia lo mejor será que no las cierres.

Se mesurado con las apps que instales

Actualmente el mercado de aplicaciones ofrece una inmensa variedad, pero recuerda que estas son cada vez más complejas, por ende más demandantes de recursos. Sin ir muy lejos, no es novedad que Facebook es una de las más “tragonas”, motivo por el cual muchos prefieren eliminar la app y usar la versión web.



Por otro lado, ten cuidado con los servicios que te “ayudan” a limpiar el móvil, como Clean Master. Lo único que hacen este tipo de software en tu celular es cerrar las ventanas que están en un segundo plano, y bueno, ya sabemos qué pasa cuando lo hacen.



No tengas encendida la pantalla por mucho tiempo

Si bien muchas veces nos vemos obligados a pasar un largo rato frente a la pantalla de nuestro móvil, en muchas otras ocasiones prolongamos el tiempo de encendido innecesariamente. Por ejemplo, cuando vemos nuestras notificaciones y al terminar de revisarlas nos olvidamos de apagar la pantalla.



Si optas por configurar el apagado automático de la pantalla, con que lo configures para que se apague a los 15 o 30 segundos es suficiente.



