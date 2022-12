Una pantalla rota puede significar la renovación de celular que estábamos retrasando. Sin embargo, en muchas ocasiones, lo que más nos duele es perder las fotos, videos, conversaciones y hasta documentos que tenemos en nuestro dispositivo móvil. ¿Cómo salvarlos sin tener que arreglar la pantalla a un teléfono que ya no usaremos?

Si tu celular tiene la pantalla rota, no significa que haya dejado de funcionar. Una vuelta por algún técnico de confianza podría sacarnos del apuro tras un par de días. Pero, si ya compramos un teléfono nuevo pero queremos rescatar nuestros archivos más importantes, existen tres maneras de hacerlo.

La primera implica la prevención. Para ello, nos podemos apoyar en la nube. Esta tecnología permite guardar cualquier tipo de archivo en un servidor remoto, por lo que podremos acceder a estos siempre y cuando tengamos acceso a internet. Los más conocidos son Google Drive, iCloud, Dropbox, etcétera.

Pero, ¿qué se puede hacer si no creaste una copia de resguardo de tus archivos? Si ya no utilizarás ese celular y no quieres arreglarle la pantalla para poder usarlo, puedes aprovechar el puerto USB para conectarlo a una PC. De esta manera, tendrás acceso a la memoria interna de tu smartphone desde la computadora y buscar los archivos que necesites. Esto servirá siempre y cuando tu teléfono aún encienda.

Sin embargo, existe un caso más extremo: que nuestro celular esté configurado para no compartir archivos con otros dispositivos mediante USB. Para ello, necesitaremos de otros dispositivos: un mouse y un smart TV o un monitor.

A través de un hub, conectamos el teléfono. Luego, hacemos lo mismo con el mouse y el cable HDMI. Enciende lo que utilices como pantalla y el celular. Así, lo que debería aparecer en tu pantalla rota saldrá en tu TV o monitor. Tan solo busca lo que deseas con el cursor del mouse y súbelo a la nube, envíalo por correo o chat, o simplemente agrega una memoria USB al hub para guardar ahí los archivos.