Compara el iPhone 7 con sus competidores [ESPECIAL]

El auditorio Bill Graham, en San Francisco (Estados Unidos), fue testigo del lanzamiento de los iPhone 7 y iPhone 7 Plus, los nuevos smartphones de la empresa de Cupertino, así como de una nueva serie de su reloj inteligente Apple Watch. Para conocer mejor las características de los nuevos equipos, te mostramos una comparación con los celulares más populares de otras marcas y de similar tamaño.

El iPhone 7 y el iPhone 7 Plus han representado para Apple una apuesta importante por lo inalámbrico, al prescindir de la entrada de 35 mm del smartphone con el fin de lanzar sus airpods, sus nuevos audífonos.

Sin embargo, el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus sí contarán, gracias a un adatador, con los earpods normales con cable que el teléfono ha venido usando. Aunque no todo ha sido color de rosas.

Algunos críticos han advertido que el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus no han representado un salto cualitativo importante en cuando al hardware del dispositivo y han mencionado que avances como los audífonos inalámbricos, la resistencia al agua y la doble cámara del iPhone 7 plus ya ha sido hecho por otros fabricantes.

Pese a ello, otros han elogiado las mejoras en su Touch ID y hasta han llegado a alabar la iniciativa de Apple de prescindir de cables en el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus. El problema es que no siempre esto va de la mano con las finanzas.

Informes lanzados el jueves reportaron que los precios de las acciones de Apple cayeron 2,6% un día después de que el gigante de cómputo presentó en el mercado su nueva variedad de productos, incluidos el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus. La acción de la empresa perdió 2,84 dólares y se ubicó en 105,52 dólares.