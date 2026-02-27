Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La comunicación satelital ya estaba activa en el 2025 y este año busca reforzar esta capacidad. (Foto: samsung.com)
La comunicación satelital ya estaba activa en el 2025 y este año busca reforzar esta capacidad. (Foto: samsung.com)
Por Agencia Europa Press

Samsung ha agregado capacidades de comunicación satelital ampliadas para su nueva línea de ‘smartphones’ Galaxy S26, de manera que, como en series anteriores, los usuarios podrán acceder a servicios de mensajería, datos satelitales y asistencia de emergencia, en zonas donde las redes móviles no estén disponibles, de la mano de nuevas asociaciones globales como Verizon y MasOrange.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.