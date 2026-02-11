Conoce el nuevo Motorola Signature y los demás lanzamientos de la marca estadounidense

Motorolaha renovado su portafolio de dispositivos para el 2026, presentando una línea de smartphones y accesorios bajo el concepto de Lifestyle Tech, que combina materiales de alta calidad, inteligencia artificial y otras novedades para satisfacer a sus usuarios.
La estrella de esta renovación es el Motorola signature, un smartphone premium desarrollado con materiales como cuero vegano, aluminio aeronáutico y vidrio Gorilla Glass de última generación. Su cámara principal, certificada con el DXOMARK Gold Label, tiene sensores de alta resolución, estabilización óptica avanzada y algoritmos de Moto AI que optimizan cada toma en tiempo real. Además, Motorola promete hasta siete años de actualizaciones de Android y parches de seguridad.
Su procesador de última generación, combinado con hasta 16 GB de RAM y almacenamiento UFS 4.0, ofrece un rendimiento fluido en multitarea pesada, gaming y edición de video profesional, todo potenciado por una batería inteligente que se adapta al ritmo del usuario.
También se presentó el Motorola Edge 70, que integra un estándar militar de durabilidad en un chasis de apenas unos milímetros de grosor. Posee una estructura de aluminio reforzado y acabados en colores Pantone vibrantes. Es ideal para usuarios que necesitan un dispositivo que resista caídas, golpes y entornos extremos. Su sistema de triple cámara de 50 MP cubre todas las perspectivas: ultra gran angular para paisajes expansivos, teleobjetivo para zoom óptico preciso y principal para versatilidad diaria, todo procesado por Moto AI para mejoras automáticas. La batería de silicio-carbono proporciona más de un día de uso intensivo incluso con streaming continuo, navegación GPS y carga inalámbrica rápida.
Completando sus novedades en smartphones, la familia moto g se reinventa con modelos como el g77, g67, g17 power y g17, dirigidos a la gama media. El g17 power destaca por su batería masiva que soporta varios días de uso moderado, mientras que el g77 incorpora Moto AI para edición automática de fotos y resúmenes de voz.
Ecosistema moto things
Más allá de los smartphones, Motorola se expande con moto things, un ecosistema de accesorios inteligentes para la vida conectada moderna. El moto sound flow, un altavoz portátil con sonido de Bose presenta un diseño compacto y resistente al agua, con hasta 30 horas de reproducción y emparejamiento rápido vía Bluetooth LE. El moto watch powered by Polar, un smartwatch enfocado en salud y fitness, monitorea métricas avanzadas como frecuencia cardíaca, SpO2, sueño profundo y recuperación muscular.
También se lanzaron el moto pen ultra, un lápiz óptico con capacidades de IA y el moto tag 2, dispositivo de rastreo con una autonomía de hasta 500 días, precisión UWB para localización exacta y alertas anti-pérdida, útil para llaves, mochilas o mascotas.