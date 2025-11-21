Conocimos el Binhai Campus de Oppo en China, un complejo tecnológico que parece más un pequeño ecosistema futurista

Hace unos días tuve la oportunidad de recorrer el Binhai Bay Campus de Oppo en Shenzhen, un complejo tecnológico que parece más un pequeño ecosistema futurista que una fábrica tradicional. Llegué con la idea de ver líneas de producción impecables y laboratorios de pruebas; salí con la sensación de que lo que Oppo llama “calidad” no es un eslogan, sino una filosofía industrial que se vive en cada rincón. Esta experiencia, sumada a la presentación oficial de Apex Guard, me permitió entender cómo la marca está tratando de redefinir lo que esperamos de un smartphone en términos de resistencia, fluidez y longevidad.

Apenas crucé las puertas del campus, me sorprendió el nivel de organización: edificios conectados, laboratorios especializados y una logística interna diseñada para que la investigación, fabricación y validación convivan en un mismo circuito. En ese entorno, Oppo presentó Apex Guard, un conjunto de tecnologías y estándares que intenta elevar la durabilidad y el rendimiento de sus equipos más allá del uso cotidiano.

Apex Guard es un enfoque integral para garantizar durabilidad, resistencia y suavidad a largo plazo. (Foto: Oppo)

Lo interesante es que Apex Guard no es solo un concepto de marketing: es una metodología que atraviesa todo el ciclo de vida del producto. Desde la selección de materiales, pasando por las fases de ensamblaje y software, hasta la atención postventa, cada paso está pensado para que el usuario sienta la misma robustez y suavidad del primer día incluso varios años después de haber encendido el teléfono por primera vez.

Protección total: pruebas extremas y materiales inesperados

Uno de los momentos más reveladores del recorrido fue entrar a la zona de pruebas ambientales. Allí pude ver cómo los dispositivos son sometidos a condiciones absurdamente duras: humedad del 85%, temperaturas que bajan hasta -40 °C, calor que supera los 80 °C durante horas, y distintas simulaciones de caídas repetidas desde ángulos que tranquilamente podrían destruir otro dispositivo (y esto es repetido en reiteradas ocasiones).

Así es como se ve el interior del Binhai Campus. (Foto: Oppo)

En los laboratorios también observé la precisión del montaje en placas internas: automatización total, inspecciones ópticas en dos etapas y una densidad de componentes única. Todo esto tiene un objetivo claro: reducir fallas, mejorar estabilidad y aumentar la vida útil real del hardware.

Otro de los aspectos más importantes en lo que respecta a congelamiento es que, según los propios ingenieros de Oppo, los equipos fueron diseñados para hacer streamings, por lo que pueden aguantar el uso continuo con aplicaciones hasta una hora sin recalentarse.

El Binhai Campus también es un centro de innovación. (Foto: Oppo)

Que se sienta como nuevo, incluso años después

Una de las partes que más me impresionó fue el laboratorio donde simulan el envejecimiento de los dispositivos. Mediante patrones de uso basados en datos reales, Oppo reproduce ciclos de 48, 60 y 72 meses para ver cómo envejece un teléfono según su hardware. Los equipos que ya han pasado por estas pruebas terminan acumulando desgaste equivalente a cuatro o seis años, y aun así mantienen niveles de fluidez por encima de los promedios del mercado.

También pude ver los avances de la serie Find y Reno: desde paneles reforzados con capas resistentes a temperaturas extremas, hasta bisagras para plegables construidas con acero de grado aeronáutico.

Después de ver por dentro cómo se construyen estos dispositivos, entendí que cuando Oppo habla de “calidad”, está hablando de un estándar que ellos mismos están tratando de elevar. Y esa es quizá la parte más interesante de todo: no solo buscan cumplir con las reglas, sino escribir otras nuevas.