Crean primera batería recargable que no necesita litio, solo carbono y agua

Es la única en el mundo y la primera en crearse. Una batería recargable de protones busca ser una alternativa real de almacenamiento de energía, más barato y amigable con el medio ambiente.



Desarrollado por científicos de la Universidad RMIT de Melbourne (Australia), el dispositivo tiene el potencial para competir con las baterías tradicionales de iones de litio, que actualmente pueden ser adquiridas en el mercado.

Esta batería recargable utiliza carbono y agua para poder almacenar energía. Pese a que actualmente es sólo un prototipo de pequeña escala, no produce emisiones de carbono.



Tal como indicó el medio inglés The Guardian, para el líder de la investigación, John Andrews, "las baterías de iones de litio son excelentes, pero se basan en recursos extremadamente escasos y caros", por lo que habría una necesidad significativa de que las tecnologías de almacenamiento no requieran de materiales limitados.



"La ventaja es que vamos a almacenar protones en un material basado en carbono, que es abundante, y estamos obteniendo protones del agua que está disponible", explicó el científico.



Por otro lado, el experto comentó que la batería podría estar disponible comercialmente dentro de cinco a diez años. Sobre la creación de la primera batería de protones recargable del mundo, Andrews sostuvo "cuando esté disponible comercialmente, sería un competidor del Tesla Powerwall".

