Cuatro aplicaciones que te ayudarán a saber el nombre de las canciones 

No importa el lugar ni la hora, nadie puede escapar de la música. Puedes estar en la calle, en el transporte público, en una fiesta o un bar y suena una canción que te gusta, pero no sabes quién la canta ni cómo se llama. ¿A quién no le ha ocurrido?

La búsqueda empieza tan solo para saber cuál es el título o quién la canta. Puedes acudir a tus amigos o personas cercanas para preguntar si ellos saben, pero hay quienes no podrán ayudarte, pues tampoco conocen el nombre de la canción.

Para ello existe una solución. Existen aplicaciones que determinan qué música está sonando, el nombre, su autor, e incluso el álbum al que pertenece.

Shazam

Es una aplicación disponible en iOS y Android con la que se puede descubrir qué canción escuchas e incluso te permite ver la letra. Solo es necesario acercar tu móvil a la fuente de la música y lo determinará.

Musixmatch

Esta aplicación te permite poner una parte de la letra de la canción y te guiará a descubrir su nombre. Incluso, añade su traducción a otro idioma.

Disponible en Android e iOS

SoundHound

Es una aplicación que reconoce las canciones a través del comando de voz e informa cuáles son las más populares.

Disponible en Android e iOS.

MusicID

También permite identificar canciones. Solo disponible en el sistema operativo iOS.

