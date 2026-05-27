¿Es el Motorola Signature el mejor teléfono de Motorola? Es posible. Pero sí se puede afirmar que es uno de los más completos que se han hecho hasta el momento, no solo por las especificaciones, sino también por el diseño y otra serie de detalles (como profundizar en la inteligencia artificial) que te contamos en esta nota.

Hemos probado el nuevo smartphone que trae la Motorola al país, y que se abre un espacio entre los teléfonos de gama alta y en el sector de los ultradelgados. Claro, comparte algunas características con otras líneas de la firma que veremos.

Pero antes hay que identificar las especificaciones que hacen de esta propuesta de teléfono muy atractiva.

Especificaciones Dimensiones 76.44 mm x 162.16 mm x 6.99 mm

186 g Pantalla 6.8″

1264 x 2780

165Hz

MOLED Extreme (1.5K)

Corning Gorilla Glass Victus 2 Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 RAM 16 GB Almacenamiento 1 TB Sistema operativo Android 16.0 Cámara frontal 50 MP Cámaras traseras Principal 50 MP

Gran angular 50MP

Teleobjetivo 50 MP Batería 5.200 mAh Colores Negro y Verde

En cuanto al diseño del teléfono, lo que se puede decir es que sigue una correspondencia con otra línea de dispositivos de la firma, y esto se nota desde la caja del producto: al abrir el empaque del Motorola Signature nos encontramos con un agradable aroma, como ya se ha hecho costumbre en la marca.

La forma sigue una patrón conocido, en el que el apartado de cámaras principales se encuentra en un extremo de la parte posterior, dentro de un bloque cuadrado. Además, el símbolo de la marca se encuentra en el centro.

Otro rasgo común de ellos es la curva. El Motorola Signature tiene extremos curvos, e incluso la pantalla es curva, aunque menos pronunciada como los modelos de la línea Fusion.

A pesar de ser un teléfono ultradelgado, el Motorola Signature es fácil de transportar. / Daniel Bedoya Ramos

El Motorola Signature es ultradelgado e incluye un botón para el uso de la IA. / Daniel Bedoya Ramos

Motorola también se distingue por incluir texturas en sus teléfonos. Es decir, que la parte posterior suele tener una superficie arrugada, porosa, lisa, pero en este caso parece estar cubierto por tela. Se trata de una textura inspirada en el lino, y que le da suavidad al teléfono.

A pesar de ser un equipo delgado, calza muy bien en la mano, no se resbala ni tiene dificultades en el agarre. Sus 186 g hacen que sea un equipo muy ligero.

El acabado de la parte posterior parece de tela. Está inspirado en el lino. / Daniel Bedoya Ramos

Otro punto interesante es la presencia de un botón lateral que sirve como atajo para ingresar a MotoAI, que es la suite de inteligencia artificial que incluye diferentes tareas de la vida diaria. Mientras que otros teléfonos incluyen este botón para acceder a otras aplicaciones de IA, Motorola te lleva a su propio asistente.

Más rendimiento, más IA

El Motorola Signature es una bastante rápido, desde el funcionamiento de la pantalla. Eso resulta bastante agradable, para pasar de una aplicación a otra, deslizar las imágenes, scrollear, lo que es bastante beneficioso para el gaming o para editar fotografías y videos: un teléfono con rápido desempeño. Eso sí, la batería de 5.200 mAh no es pequeña frente a otras firmas de gama alta, pero Motorola ya ofrece baterías de más capacidad.

Por otro lado, el procesamiento resulta bastante positivo, y esto se explica por sus 16GB de RAM, el almacenamiento de 1TB y, en especial, porque el Motorola Signature viene con el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, que es el procesador más avanzado para este 2026, y que apunta a funciones de inteligencia artificial.

Y es la inteligencia artificial una de las nuevas funciones en el Motorola Signature, y que me sorprendió ver desde el encendido del teléfono. Entre las aplicaciones instaladas, el teléfono cuenta con Perplexity, Copilot y Gemini instalados de manera predeterminada, pero también cuenta con Moto AI, un asistente propio de la firma de teléfonos.

Motorola Signature integra diferentes funciones de inteligencia artificial propias. / Daniel Bedoya Ramos

Mientras otros teléfonos, incluso de gama alta, tienen como asistente principal a Gemini, el botón lateral izquierdo te lleva directo a Moto AI, un asistente con el que puedes chatear, generar imágenes, organizar tu música, grabar, transcribir, resumir audios, también organiza tu agenda. Incluso cuenta con una Memoria, sin embargo, aquí está el detalle: Moto AI usa Google Cloud, por lo que deberás tener una cuenta con suficiente espacio, y eso implica invertir dinero.

Por otro lado, las funciones de IA también se encuentran en la edición de las fotografías, pero no solo en la parte de post-producción, sino durante la misma realización de tus fotos. Y aquí viene el otro importante punto del Motorola Signature.

Las cámaras y la IA

En cuanto a los megapixeles Motorola ha hecho algo muy justo en el apartado de cámaras: igualar todo. Es decir, otros dispositivos, incluso entre los de gama alta, suelen variar la cantidad de megapixeles, pasando de 200MP, 50MP y luego una de 12MP, que puede ser la gran angular, la cámara frontal o ambas. En el Motorola Signature todas tienen 50 MP.

¿Qué diferencia hace tener más o menos megapíxeles? Es como si tuvieras un lienzo en el cual vas a dibujar o vas a pintar. Al estar igualados ofrece una mejor sintonía entre las cámaras, y eso se nota al grabar videos, por ejemplo, y pasas de una cámara a otra.

El Motorola Signature tiene tres cámaras de 50 MP la parte trasera. / Daniel Bedoya Ramos

Pero la sola cantidad de megapíxeles no garantiza tener una buena fotografía. Quizá el factor más importante es el sensor, y por eso Motorola trabaja con tres tipos de sensores de Sony: el sensor Sony LYTIA™ 828 de 50 MP, el Sony LYTIA™ 600 de 50 MP, y el Sony LYTIA™ 500 de 50 MP para la cámara selfie.

Motorola se ha armado con lo mejor en cámaras. Esto garantiza imágenes más luminosas en condiciones de poca luz, incluso durante la noche, imágenes claras y nítidas. Sin embargo, las observaciones llegan con el procesado.

Durante las pruebas se notaron dos cosas en el procesamiento de la imagen: primero, hay que señalar que el Signature tiene hasta seis medidas de fotografía: 0.5X, 1X, 2X, 3X y 6X. Cuando pasas esta última medida se activa el Super Zoom Pro, con medidas digitales como 10X, 30X, 50X y 100X. Estas medidas implican el uso de la IA para retocar la imagen, lo cual es bastante bueno y beneficioso para dar nitidez.

Así actúa la IA del Motorola Signature en zoom de 30X. Imagen de la derecha muestra el resultado. / Daniel Bedoya Ramos

Así actúa la IA del Motorola Signature en zoom de 100X. Imagen de la derecha muestra el resultado. / Daniel Bedoya Ramos

Sin embargo, en la primeras medidas resulta extraño ver un retoque de la imagen sin que se haya activado algún filtro o embellecimiento. ¿Qué tan necesario puede ser ese retoque extra cuando se tiene excelentes sensores? Parece ser un tema de software pues todas las cámaras trabajan con Moto AI.

Un detalle interesante en el Signature es que puedes entrenar a la IA de tu cámara, ya sea en fotos de comida, retratos y paisajes. Esto es algo novedoso. Esto permite generar estilos de color personalizados para que “la IA pueda aprender cuáles son tus preferencias visuales”, indica la función.

En cuanto a video, Motorola Signature graba entre videos de hasta 8K a 30fps, Dolby Vision y estabilización adaptable. Una de las funciones más llamativas es la Eliminación del horizonte, lo que permite seguir grabando en una misma posición (vertical u horizontal) aunque el teléfono se mueva o gire.

Realmente Motorola Signature ofrece una experiencia completa en su desempeño, con algunos detalles que se podrían ajustar. Sin embargo, es una gran propuesta a tomar en cuenta para el trabajo. Teléfonos así no son solo un lujo, son una gran herramienta. A continuación, algunas fotografías tomadas con el equipo.

Fotografías en 0.5X, 1X y 2X con el Motorola Signature. / Daniel Bedoya Ramos

Fotografías en 3X, 6X y el zoom de 100X. Vale señalar que la última imagen es de un bus en movimiento. / Daniel Bedoya Ramos

Cámara selfie del Motorola Signature. / Daniel Bedoya Ramos

Nitidez y colores que resaltan. En esta imagen se aplicó el modo Macro. / Daniel Bedoya Ramos

El Motorola Signature actúa muy buen en diferentes condiciones de luz, con resultados interesantes. / Daniel Bedoya Ramos

La fotografía de comidas es un tipo de foto habitual para redes. / Daniel Bedoya Ramos