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Resumen

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Tim Cook cuestionó la manera cómo se usa el smartphone hoy en día. (Foto: freepik.es)
Tim Cook cuestionó la manera cómo se usa el smartphone hoy en día. (Foto: freepik.es)
Por Agencia Europa Press

El CEO de Apple, Tim Cook, ha compartido su visión sobre el uso actual de los ‘smartphones’, alegando que debería disminuir y, en lugar de pasar el día haciendo ‘scroll’ por la pantalla, salir y disfrutar de la naturaleza, algo contradictorio siendo uno de los principales fabricantes líderes de dispositivos móviles.

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