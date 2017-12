Estos fabricantes aseguran que sus móviles no se ralentizan como los iPhone

Tras el escándalo que ha desatado Apple entre los usuarios de móviles inteligentes luego de reconocer que a través de las actualizaciones de su sistema operativo iOS introducen unilateralmente mecanismos para disminuir la capacidad de funcionamiento en algunos de sus dispositivos, dos empresas de la compañía salieron a aclarar que no todos los fabricantes realizan estas maniobras.

Se trata de Motorola y HTC, las dos firmas aseguraron que no introducen por software -o de ninguna otra manera- órdenes a sus dispositivos para bajar el nivel de uso.

. Agencia

"Esto es algo que no hacemos" fueron las palabras que un vocero de HTC entregó a The Verge, mientras que los responsables de Motorola aseguraron que "no ahogamos el funcionamiento de la unidad central de procesamiento (CPU, por sus siglas en inglés) sobe la base de la edad de las baterías".

La decisión tomada por Apple, y confirmada sólo luego de que usuarios en Reddit denunciaran cambios en el funcionamiento de iPhone 6, 6S, SE y 7 cuando se les remplazaba la batería original (ya envejecida) por una nueva, se debe a un mecanismo para extender la vida útil de los teléfonos y evitar que se apaguen espontáneamente en un esfuerzo por proteger los componentes internos.

En tanto, otros fabricantes aún no han emitido declaraciones al respecto. Al ser consultados, Samsung señaló que se encuentran investigado la situación, mientras que firmas como Google, LG y Sony tampoco han salido al paso de las declaraciones.

(Fuente: EMOL/GDA)

Más noticias de Tecnología en...