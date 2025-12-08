Edición Limitada del Lado Oscuro: la versión del Oppo Reno 14F inspirada en Star Wars | FOTOS

La firma de teléfonos celulares Oppo ha presentado una versión muy singular de su Reno 14F 5G: la Edición Limitada Lado Oscuro, que se inspira en Star Wars para mostrar este nuevo modelo trabajado por el equipo creativo Oppo Studio.

Específicamente, este Reno 14F 5G retoma a Darth Vader, uno de los personajes más recordados en la saga de películas y series Star Wars. ¿Y por qué es limitado? Pueso Oppo ha producido 25,583 unidades que serán vendidas solo en Latinoamérica.

En concreto, el teléfono sigue la misma línea de Oppo Reno 14F tradicional, lanzado también este año. Un teléfono bastante versátil en la gama media, sólido y rápido en el procesamiento de imágenes con su Snapdragon 6Gen 1, una batería amplia de 6.000 mAh, cámara de 50 MP, funciones de fotografía y video bajo el agua y muchas otras características más.

El Oppo Reno 14F está inspirado en Darth Vader y al moverlo parece cambiar de color plateado a negro, dejando ver al personaje. / Daniel Bedoya Ramos

Pero una edición especial y limitada apunta a otro lado. Esta propuesta apunta a las generaciones de fanáticos que han sido marcadas por la saga de películas Star Wars. Fue en 1977 que apareció la primera película llamada “Una nueva esperanza” (casi 20 años después sería renombrada como la cuarta película o Episodio IV), y el público escuchó por primera vez la respiración pausada y profunda de Darth Vader.

La propuesta de Oppo va por la presentación. Lo primero que nos encontramos es una caja grande con un sello de Star Wars, y los colores rojo y negro, un color que nos recuerda al lado oscuro.

Abrir la caja es todo un proceso. Hay que pasar por capas para luego encontrar al Oppo Reno 14F empaquetado y con el rostro de Darth Vader en el centro.

La presentación del Oppo Reno 14F es una caja grande con el sello de Star Wars. / Daniel Bedoya Ramos

Abrir la edición limitada del Oppo Reno 14F es pasar por capas e ir encontrando varias novedades. / Daniel Bedoya Ramos

El teléfono está dentro de un empaque oscuro, con el rostro de Darth Vader en el centro. / Daniel Bedoya Ramos

¿Y por qué Darth Vader? En la saga de Star Wars se han creado un gran número de personajes, cada uno más complejo e inspirador que otro. En la primera trilogía, la que sorprendió por sus efectos especiales, la historia revolucionaria y de lucha contra el imperio galáctico, tuvo como personaje central a Luke Skywalker, por ejemplo.

Según da cuenta Oppo, Darth Vader tiene un pasado trágico que lo ha convertido en un personaje complejo y fascinante. Esto se aprecia mucho más en la segunda trilogía. Es allí cuando conocemos a Anakin Skywalker que comenzó siendo la esperanza que traería balance a la Fuerza y terminó convertido en villano más poderoso.

Y si hablamos de Darth Vader, tampoco podemos dejar atrás a la Estrella de la Muerte, su arma mortal. / Daniel Bedoya Ramos

Hasta el cargador del Oppo Reno 14 F está inspirado en Darh Vader. / Daniel Bedoya Ramos

Mona Zhou, CMO de Oppo Latinoamérica, asegura que “como parte de la generación que creció con Star Wars, Darth Vader se ha convertido en una entidad icónica muy poderosa, no sólo en nuestras mentes como fans, sino en la cultura POP global”.

Incluso el fondo de pantalla del teléfono está inspirado en Star Wats, como esta escena de Luke Skywalker peleando contra Darth Vader. / Daniel Bedoya Ramos

En esa línea, la edición de Oppo fue trabajada pensando en los usuarios, para que se sientan parte del reclutamiento Imperial desde el momento en el que abren la caja coleccionable, indican en la firma tecnológica china.

Por eso es que al abrir la caja lo primero que nos encontramos es una escena de la batalla final entre Luke y Vader, en “El regreso del Jedi”. Luego, se puede encontrar un “certificado de reclutamiento”: una tarjeta que muestra el código de colección exclusivo.

Finalmente, uno de los detalles es un soporte para teléfono de la Estrella de la Muerte II, un cargador personalizado del casco de Darth Vader proporcionará energía continuamente al dispositivo y un expulsor de SIM del casco de Vader.

También hay que señalar que todo el paquete tiene el sello de Disney y de Lucasfilm, la productora de George Lucas, quien nos entregó toda la saga de Star Wars. Una experiencia que te llevará al lado oscuro de la fuerza.