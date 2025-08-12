El uso del ‘smartphone’ acapara una gran parte del día de las personas, que si quieren desonectar y no tiene la fuerza de voluntad suficiente, pueden ayudarse de configuraciones y aplicaciones diseñadas para gestionar el tiempo de uso, aunque también pueden recurrir a un accesorio con temporizador, como hace Rosalía.

La cantante ha compartido con Paper Magazine que no sabe cuándo dejar de usar la tecnología y las redes sociales, y que por ello recurre a “una caja con un temporizador” que le ayuda a desconectar, para evitar distracciones y poder crear.

Este accesorio es, precisamente, lo que Rosalía ha explicado: una caja en la que se introduce el ‘smartphone’ que permite establecer una duración determinada para el bloqueo, de tal forma que solo podrá recuperarse cuando la cuenta atrás llegue a cero.

La caja incluye dos pequeñas pantallas: una en la que se muestra el tiempo restante y el nivel de batería, y otra en la que se pueden ver las llamadas entrantes, para rechazarlas.