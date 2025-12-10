El mundo está cambiando con la inteligencia artificial: ¿se viene la muerte de los smartphones?

A punto de comenzar un nuevo año, y en pleno auge de la inteligencia artificial (IA), ¿estamos ante la muerte del smartphone? ¿Cómo cambiará este dispositivo que llevamos a todos lados?

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

Para el analista Manuel Santillán, el ritmo de desarrollo de los dispositivos y sistemas digitales es cada vez más acelerado.

“Hoy vemos un ecosistema creciente de dispositivos que ya nos permiten acceder a funciones de entretenimiento, aprendizaje, productividad y automatización sin necesidad de usar directamente un smartphone", indicó el profesor investigador de la Universidad de Lima.

Y es que hasta el momento muchos equipos dependían de la conectividad del smartphone. Se trata de wearables como smartwatch, smart glasses, smart ring, y demás dispositivos que vienen desarrollando fabricantes como Meta, Google, Samsung y Apple.

En comunicación con El Comercio, Santillán indicó que “estos aparatos empiezan a asumir funciones que tradicionalmente cumplía el smartphone”.

“Abre la posibilidad de que, en el futuro, estos dispositivos sean sustitutos parciales o totales del teléfono que conocemos. Sobre si los smartphones desaparecerán pronto, es poco probable” , explicó.

Además… ¿Cómo ha cambiado el teléfono? Todo comenzó en 1973, cuando Motorola probó la primera llamada desde un teléfono móvil. Aquel prototipo era el DynaTAC 8000X, voluminoso, costoso y limitado. En los años 80 y 90, los teléfonos móviles se popularizaron lentamente. Nokia es otro hito con la llegada de los SMS, las pantallas a color y los primeros juegos como el Snake. El verdadero salto ocurrió en 2007, cuando Apple presentó el iPhone. Este dispositivo no solo integró funciones de teléfono, cámara y reproductor multimedia, sino que introdujo la pantalla táctil como interfaz principal y abrió la puerta a las aplicaciones móviles. A partir de entonces, el concepto de “smartphone” se consolidó. Luego, otras firmas se han ido sumando, marcas como Samsung, Huawei y Google.

Claro, hacia esa sustitución apunta Zuckerberg que, durante el Meta Connect 2024 aseguró que “dentro de 10 años,muchas personas ya no llevarán sus teléfonos consigo, usarán sus gafas para todo“. Hoy cuenta con el Meta Quest 3S y los lentes inteligentes Ray-Ban Meta.

Sam Altman plantea una opción diferente a la de Meta. Para esto trabaja con Jony Ive, quien es el diseñador del iPhone. Recientemente anunció que podría sorprender por su simplicidad y por alejarse de los diseños tradicionales. Pero aun no se conocen detalles de su aspecto. Podría estar disponible en dos años.

Más radical es Elon Musk. Ha dicho que no trabaja en un teléfono. En el podcast ‘Joe Rogan Experience’ adelantó que trabaja en un “nodo periférico para la inferencia de IA con conexiones inalámbricas”. Y es que acá entra otro factor en esta evolución: la inteligencia artificial.

El papel de la IA

Fue en el 2022 que OpenAI lanzó su herramienta de inteligencia artificial ChatGPT. Desde ese año hasta la fecha ha seguido una intensa evolución de este modelo. Cada vez son más las firmas tecnológicas que exploran esta tecnología y la integran a su catálogo y productos. Entre ellos se encuentra Samsung, que lidera el mercado de smartphones.

“El futuro de los teléfonos móviles está siendo redefinido por la inteligencia artificial (IA), que impulsa una transformación significativa en términos de su funcionalidad y uso”, indicó Manuel Cigarán, director de la división de Mobile Experience de Samsung Perú.

Para el especialista, hoy en día vivimos una integración de la IA enfocada a “la adaptación de las necesidades cambiantes de los usuarios”. Indicó a este Diario que “la IA permitirá que los teléfonos se conviertan en asistentes más inteligentes y personalizados”.

Esto se puede ver en el trabajo para mejorar la fotografía, la traducción en tiempo real, la gestión de tareas, interacción con otros dispositivos. “En lugar de desaparecer, nuestros equipos se redefinirán para ser un aliado indispensable”, indicó Cigarán.

Una mirada similar es la de Santillán. Para el docente universitario, la función central del smartphone sigue siendo conectarnos a internet y operar múltiples servicios, “pero su forma, interfaz y modo de uso podrían cambiar radicalmente”.

Es decir, el cambio también pasaría por un aspecto de su forma.

¿Cómo serán los futuros smartphones?

Estamos en una época de cambios. No hay duda. Pero, ¿qué debe cambiar en un teléfono móvil?

Indica Santillán que el “smartphone enfrenta hoy limitaciones que empujan a esta diversificación: tamaño, portabilidad, incomodidad física, dependencia de la batería y la necesidad de manipulación constante”.

En ese sentido, para el docente es probable que la interacción táctil dé paso a comandos de voz, sistemas multimodales y experiencias asistidas por IA. En este últim punto se podría ver que “acciones como abrir, escribir o enviar algo con los dedos se vuelvan innecesarias.

Desde Samsung Perú, Cigarán nos resalta la versatilidad de uso para el diseño de los nuevos equipos telefónicos.

Así es el plegable de tres cuerpos de Samsung. El nuevo Galaxy Z TriFold. (Foto: AFP)

“Dispositivos, como los plegables, representan una nueva era para este tipo de smartphones al ofrecer diseño innovador combinado con portabilidad y funcionalidad. Estos equipos permiten a los usuarios personalizarlos según sus necesidades, adaptándose a cualquier contexto”, epxlicó. Y, claro, en esa línea Samsung acaba de presentar su Galaxy Z TriFold, un smartphone plegable en tres cuerpos y que da “posibilidades ampliadas de creación y trabajo”.

No es la única firma en trabajar un plegable. Huawei también explora este dispositivo con el Huawei Mate XT Ultimate. Xiaomi también es otra firma que viene explorando el uso de los teléfonos plegables con su serie MixFlip y MixFold. Además, otra firma china es Honor, que tiene el plegable Honor MagicV5.

Así es el plegable de Motorola, conocido como 'brazófono'. (Fotos: AFP)

Honor añade una cámara robótica a su smartphone. (Imagen: YouTube)

Pero si se trata de innovación, hay un equipo conceptual que ha anunciado Honor con el nombre de Robot Phone, que combina inteligencia artificial (IA) y funcionalidad robótica con una cámara que parece un brazo robótico, se desplaza de su posición y tiene la apariencia de ser un gimbal para el seguimiento de las personas.

Otro diseño innovador es el de Motorola. En el 2024 presentó su teléfono Motorola Razr plegable, que va mucho más allá de antes visto y ha sido llamado como el ‘brazófono’ ya que puede doblarse hasta envolver el brazo.

Es probable que en el 2026 sigamos viendo nuevos diseños de teléfonos, uno más innovador, conceptual o revolucionario que el otro.