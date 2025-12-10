Daniel Bedoya Ramos
Daniel Bedoya Ramos

El mundo está cambiando con la inteligencia artificial: ¿se viene la muerte de los smartphones?
El año 2025 ha estado cargado de presagios. Fue en marzo cuando MarK Zuckerberg, CEO de Meta, anticipó que en unos 10 años los smartphones podrían desaparecer. Unos meses después, Elon Musk, también presagió que “no tendremos un móvil en el sentido tradicional”. Incluso Sam Altman, quien está al frente de OpenAI, fue más allá y anunció un dispositivo que podría desplazar a los clásicos celulares.

