El nuevo iPhone 17 de Apple no tendrá la misma autonomía en ciertos países debido al SIM físico

Las versiones de los nuevos iPhone 17 Pro y 17 Pro Max con tarjeta eSIM exclusiva no están disponibles para su compra en España, dado que en Europa solo se pueden adquirir con tarjeta SIM física, con lo que disponen de una batería de menor autonomía en comparación con los modelos disponibles en Estados Unidos (EEUU).

La compañía presentó este martes sus nuevos ‘smartphones’ iPhone 17 Pro y 17 Pro Max, dos equipos más profesionales centrados principalmente en el rendimiento y la cámara, en los que Apple también cuida el diseño.

Así, una de las novedades que la tecnológica ha resaltado en estos dispositivos es que ofrecen la mayor duración de batería de un iPhone hasta la fecha. Concretamente, los modelos con eSIM aprovechan el espacio liberado de la tarjeta para incorporar una batería más grande que ofrece dos horas adicionales de reproducción de vídeo.

Tal y como especificó Apple durante la presentación, esta batería de mayor autonomía alcanza las 39 horas de reproducción de vídeo en el caso del iPhone 17 Pro Max. Por su parte, el iPhone 17 Pro asegura 33 horas de reproducción de vídeo. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que esta es la duración que ofrecen los nuevos iPhone que utilizan exclusivamente tarjeta eSIM y que solo se venden en Estados Unidos.

En el caso de los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max que se podrán adquirir en España a partir del 19 de septiembre, la autonomía de la batería ofrece dos horas menos de duración. Tal y como especifica Apple en la página web del producto, el iPhone 17 Pro disponible en España ofrece una duración de reproducción de vídeo de hasta 31 horas y, de la misma forma, el iPhone 17 Pro Max promete hasta 37 horas de reproducción de vídeo.

Esto se debe a que, aunque los modelos vendidos en Europa, Asia y Reino Unido ofrecen la opción de utilizar una tarjeta electrónica eSIM, el formato del ‘smartphone’ está diseñado para utilizar tarjetas SIM físicas. Por el contrario, en Estados Unidos los iPhone se activan con una eSIM y no son compatibles con una SIM física, tal y como se detalla en su web de EEUU.

Cabe destacar que, a pesar de esta diferencia entre territorios, todos los modelos de los nuevos iPhone de la serie 17 ofrecen una batería con mayor autonomía que los integrantes de la generación anterior, la serie iPhone 16.

Asimismo, esta peculiaridad cambia en el caso del nuevo modelo iPhone 17 Air, ya que este ‘smartphone’ solo se ha puesto a disposición de los usuarios con formato eSIM a nivel global.