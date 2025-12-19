El nuevo procesador Exynos 2600 de Samsung es el primero de 2nm: busca mejorar en IA, ‘gaming’ y eficiencia

Samsung ha presentado su nuevo procesador insignia Exynos 2600, el primero fabricado mediante un proceso GAA (Gate-All-Around) de 2 nm para ‘smartphones’, que integra mejoras tanto para las experiencias de inteligencia artificial (IA) como de ‘gaming’, con un conjunto de CPU, NPU y GPU más potentes, en un chip compacto.

La tecnológica coreana ha dado a conocer oficialmente las características de su nuevo procesador de alto rendimiento que, diseñado para dispositivos móviles, se prevé que esté integrado en su próxima generación de ‘smartphones’ buque insignia Galaxy S26.

Entre otras cosas, este nuevo chip destaca por su proceso de fabricación GAA de 2 nanómetros, que es el primero del mercado para ‘smartphones’ y que, como ha asegurado Samsung, se trata de un avance que permite alcanzar “altas cotas” de rendimiento y eficiencia energética.

En cuanto a su estructura, el nuevo Exynos 2600 está compuesto por una CPU de 10 núcleos basados en la última arquitectura de Arm v9.3. Asimismo, en lugar de continuar con la estructura de núcleos grandes, medianos y pequeños, utilizada en los modelos anteriores, Samsung ha pasado a actualizar la estructura a núcleos medianos para “cubrir un rango de rendimiento más amplio” y mejorar la eficiencia, como ha explicado en su web.

De esta forma, la estructura queda compuesta por un núcleo grande Arm C1-Ultra con velocidad de 3,8 GHz, que acelera la capacidad de respuesta gracias a una mayor velocidad de procesamiento y rendimiento de IPC.

Junto a ello, los nueve núcleos restantes están optimizados por separado para, según Samsung, lograr una eficiencia “más óptima” tanto en tareas de eficiencia como en cargas de trabajo de mayor rendimiento. Por un lado, equipa tres núcleos centrales de alto rendimiento Arm C1-Prox3 que alcanzan 3,25 GHz y mejoran las aplicaciones multihilo. Por otro lado, dispone de seis núcleos centrales de alta eficiencia Arm C1-Prox6 a 2,75 GHz, que mejoran el rendimiento de la gestión del sistema sin desperdiciar energía.

Como resultado, la compañía ha asegurado que el nuevo Exynos 2600 mejora el rendimiento general de cómputo de la CPU hasta en un 39 por ciento, aumentando igualmente la eficiencia energética.

Más rendimiento para juegos e IA generativa

En lo relativo a los gráficos, el Exynos 2600 integra una GPU Exynos Xclipse 960, que consigue duplicar el rendimiento computacional del modelo anterior. Así, dispone de una mejora del rendimiento del trazado de rayos de hasta un 50 por ciento, e incluye la tecnología Exynos Neural Super Sampling (ENSS), con lo que ofrece un aumento de resolución y generación de fotogramas basados en IA.

Todo ello, garantiza una experiencia de juego hasta tres veces más fluída. Además, la tecnológica también ha subrayado su estructura de energía para mejorar “aún más” la eficiencia.

Por su parte, la NPU mejora el rendimiento de la IA generativa en un 113 por ciento, en comparación con su predecesor. Según Samsung, esto se debe a que integra mejoras en la arquitectura que impulsan la eficiencia computacional de la IA generativa, al reducir tanto el consumo de energía como la latencia. Además, permite la ejecución de modelos de IA en el dispositivo “más grandes y diversos”.

Como resultado, la NPU permite realizar más tareas de IA en el dispositivo, como la edición inteligente de imágenes y las funciones del asistente de IA, “de forma más rápida y eficiente”. Igualmente, estas mejoras también se traducen en mayor privacidad, mediante la seguridad de la virtualización y la criptografía postcuántica híbrida (PQC) respaldada por ‘hardware’.

Mejoras en el procesamiento de imágenes y para la cámara

Además de todo ello, Samsung ha detallado que el nuevo Exynos 2600 es compatible con el procesamiento de imágenes basado en IA, por lo que también ofrece mejoras para la experiencia de fotografía móvil premium.

Una de las características que incluye para ello es el Sistema de Percepción Visual (VPS) basado en IA que permite al ISP reconocer elementos detallados de la imagen, incluso el parpadeo, dentro de las fotografías y vídeos. Esto se procesa en tiempo real, además, con un consumo de energía un 50 por ciento menor a la hora de llevar a cabo estas tareas.

También incorpora mejoras para la experiencia general de la cámara, como la Reducción de Ruido de Vídeo con Aprendizaje Profundo (DVNR), que mejora la calidad del vídeo en condiciones de poca luz. Igualmente, es compatible con cámaras de hasta 320 MP y adopta recientemente el códec APV8, que mejora aún más el detalle y la precisión del color en los vídeos a un nivel profesional.

Gestión térmica renovada

Finalmente, el Exynos 2600 también renueva su gestión térmica, adoptando el Bloque de Ruta de Calor (HPB), una tecnología que mejora la eficiencia de disipación térmica al optimizar la ruta de transferencia de calor para disiparlo de forma más eficiente.

Este sistema es nuevo para los procesadores móviles y ayuda a reducir la resistencia térmica hasta en un 16 por ciento, lo que permite que el calor interno se evacue más rápidamente, manteniendo la temperatura interna estable, incluso con cargas pesadas de trabajo.