Lo que empezó como una afición por seguir vuelos en el cielo terminó por convertirse en un negocio valorado en cientos de millones de dólares. En 2006, los suecos Mikael Robertsson y Olov Lindberg, apasionados de la aviación, lanzaron Flightradar24, una plataforma que permite rastrear en tiempo real aeronaves de todo el mundo.

La herramienta, que en un inicio atrajo sobre todo a entusiastas de la aviación, se ha consolidado como un servicio global con más de 50 millones de usuarios mensuales. La empresa ha logrado captar inversiones de peso: recientemente vendió el 35 % de sus acciones al fondo londinense Sprints Capital, que valoró la compañía en 500 millones de dólares. Los fundadores, que mantienen el 65 % restante, se llevaron 175 millones.

El contexto internacional ha contribuido a disparar su popularidad. El estallido de la guerra en Ucrania multiplicó las visitas de usuarios interesados en el tráfico aéreo militar y civil, y episodios recientes, como la muerte de líderes internacionales o ataques aéreos en Oriente Medio, han mostrado cómo la plataforma puede anticipar movimientos de relevancia geopolítica.

Flightradar24 también ha ganado notoriedad en debates sobre el impacto ambiental de los vuelos privados. Figuras como Elon Musk o miembros de la familia real británica han sido rastreados por usuarios de la web, lo que alimenta la discusión sobre el uso de jets privados y su contribución al cambio climático.

La clave técnica de su éxito reside en una red de más de 50.000 receptores ADS-B desplegados en todo el planeta, que permite recopilar y distribuir datos de vuelos en tiempo real. Esa infraestructura, desarrollada desde cero por los propios fundadores, dio origen a la red de seguimiento más grande de su tipo y ha abierto una línea de negocio con suscripciones para usuarios y servicios de datos para aerolíneas y reguladores.

La compañía, que hasta ahora había permanecido bajo control exclusivo de sus creadores, facturó en los últimos dos años más de 500 millones de coronas suecas (unos 54 millones de euros). “Las grandes compañías solucionan problemas reales, y Flightradar24 lo hace al servir a toda una industria con datos cruciales”, señaló uno de los fundadores en LinkedIn, al anunciar la entrada del nuevo socio inversor.