Con la pandemia de Covid-19 se hizo masivo el modo de trabajo remoto, al que recurrieron muchas empresas para mantenerse a flote, pero poco a poco algunas han retomado el modelo presencial como esta firma de teléfonos que se suma a las otras marcas tecnológicas.

Se trata de Nothing Phone. La empresa ha emitido un comunicado a sus empleados la irreversible decisión de volver a las oficinas, debido a la necesidad de conservar la calidad de sus productos.

La marca de telefonía se suma a otras empresas tecnológicas como OpenAI, de Sam Altman, o Tesla, de Elon Musk, quienes ya han mostrado su rechazo a este modo de trabajo, también conocido como home office.

Y es que, según el medio Computer Hoy, hasta el momento no se ha definido si el trabajo remoto reduce la productividad en algunas compañías. Carl Pei, CEO de Nothing Phone, inicialmente se mostraba a favor de un modelo híbrido.

En un comunicado publicado se señala que la forma de operar de la empresa no funciona bien a distancia y deben garantizar la calidad de sus productos. Según el informe, a los trabajadores se les ha informado que no hay otra posibilidad y los dejó con la libertad de buscar otra empresa si no están de acuerdo.

Y es que la competencia de la telefonía se viene acentuando más con el ingreso de la inteligencia artificial. Mientras que Nothing equipa sus dispositivos con Android y destacan por su buena relación calidad-precio.