Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El nombre original de la película es The kid. Fu estrenada en 1921 y es una de las joyas del cine mudo. (Foto: Wikipedia)
El nombre original de la película es The kid. Fu estrenada en 1921 y es una de las joyas del cine mudo. (Foto: Wikipedia)
Por Agencia EFE

El filme mudo ‘El Chico’, del cineasta inglés Charles Chaplin, se estrenará en formato vertical en la aplicación británica de microdramas TattleTV para ser vista en los dispositivos móviles, revela este miércoles Variety.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.