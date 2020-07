HTC es una de las marcas que aún no se anima a llegar con su “artillería pesada” al mercado peruano. Su apuesta va por los dispositivos de gama media y de entrada. Sin embargo, sucede que alguno de estos smartphones nos puede sorprender. Y no porque tengan cualidades o desempeño de un equipo Premium, sino porque ofrecen una buena relación costo/beneficio, concentrándose en maximizar las funciones por las que sus consumidores los buscan.

Antes de continuar, repasemos a continuación cuál es la configuración que trae el nuevo HTC Desire 650.

Configuración: Dimensiones y peso 146,9 mm x 70,9 mm x 8,4 mm. 140 gramos. Pantalla 5” TFT LCD HD Procesador Snapdragon 410 de cuatro núcleos Memoria RAM 2GB Almacenamiento Interno 16 GB / Externo hasta 2TB con micro SD Sistema operativo Android 6. HTC Sense. Batería 2.200 mAh Cámaras Trasera: 13 MP con flash LED Frontal: 5MP Otros Sistema BoomSound

Como ya he mencionado, a este equipo no se le puede exigir como si se tratara de un smartphone de alta gama. Por eso, dentro de sus posibilidades me parece que el HTC Desire 650 cumple bien con lo que debe hacer.

En cuanto al diseño, ofrece un aire muy juvenil. El recubrimiento plástico, sumado a los toques de color que tienen el botón de encendido más el anillo que va alrededor de la cámara trasera le dan un toque fresco. En mi caso, probé el color gris con apliques lilas y quedó muy bien.

Para el trabajo diario, el HTC Desire 650 me fue satisfactorio. Uso de correo corporativo, Gmail, más redes sociales (Twitter, Facebook), WhatsApp y contestar llamadas. Ese ha sido mi trajín diario. La batería de 2.200 mAh alcanza la jornada laboral. Pero hay que ser sinceros. Si intentaba con algún juego o revisar algún video, la autonomía cae mucho más rápido.

Y aquí viene su principal contra: la batería. El equipo anda bien, pero su autonomía no le alcanza para todo el día. Quizás haya usuarios a los que sí les sea suficiente, pero creo que con las necesidades actuales del promedio de usuarios la batería siempre seguirá siendo un punto en contra.

¿Las cámaras? Van bien. Las del HTC Desire 650 no son las mejores, pero si hay buenas condiciones de luz pueden captar fotos muy interesantes. No hay que forzarlas, ni tampoco abusar de la panza de burro a la que nos tiene acostumbrado Lima. En otras latitudes, donde el brillo solar es más generoso, se le podrá sacar un mejor provecho a las cámaras.

Calificación: 7/10.

