Alternativas de peso ligero a las apps más usadas en móviles

Nos encantan las aplicaciones, si fuera por nosotros llenaríamos nuestros móviles con miles de estas, pero muchas veces a las justas podemos instalar Facebook y unas cuantas más antes de que la memoria se llene o que nuestro equipo se ralentice.



La gran oferta de aplicaciones y su mayor complejidad hacen que los recursos de nuestros celulares se vean más afectados. A medida que las vamos descargando nuestro móvil se va haciendo cada vez más lento.

Facebook Lite Facebook Lite Facebook

Así, por ejemplo, según el informe de rendimientos y tendencia de Avast sobre aplicaciones para Android, Facebook no solo es una de las apps más usadas, sino que también ocupa el primer lugar de las apps que más recursos consume.



Sin embargo, no tienes que eliminar tus aplicaciones favoritas para hacer que tu teléfono inteligente recupere su velocidad ¿Sabías que muchas de las que utilizamos normalmente cuentan con una versión más ligera?



Se tratan de las versiones Lite para Android, una espléndida alternativa para ahorrar espacio y memoria RAM, lo mejor de todo es que son gratis.



Las primeras en ser presentadas fueron Facebook Lite y Messenge Lite, ambas ayudaron en gran parte a popularizar el concepto de aplicaciones de bajo recursos. Además, también son benévolas con el consumo de datos móviles, ya que al ser más simples no demandan tantos recursos. Todas ellas pueden descargarse desde la Play Store.



Entre las más conocidas tenemos:



►Facebook Lite

►Messenger Lite

►Twitter Lite

►Shazam Lite

►Clean Master Lite para Android

►Opera Mini

►Skype Lite para Andorid